Punya Rekor 3 Kali Hattrick! Yann Mabella Janji Rajin Menabung Gol demi Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Yann Mabella langsung mencetak gol pada debut resminya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Gol penyerang asal Kongo itu membawa Green Force sempat unggul sebelum laga pekan pertama Super League 2026/2027 berakhir imbang 1-1.

Gol Debut Langsung Jadi Suntikan Kepercayaan Diri Gol tersebut terasa spesial bagi Yann Mabella karena lahir pada pertandingan resmi pertamanya bersama Persebaya Surabaya sekaligus membantu tim meraih satu poin dalam laga pembuka musim.

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Penyerang berusia 30 tahun itu menilai gol debut menjadi modal penting untuk menjalani perjalanan panjang bersama Green Force.

“Bagi seorang penyerang, mencetak gol dan membantu tim tentu sangat penting. Ini juga menjadi pertandingan resmi pertama saya bersama Persebaya, sehingga gol ini terasa spesial,” ujar Mabella.

Mabella tampil sebagai salah satu tumpuan lini depan Persebaya Surabaya dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda tersebut.

Ia dipercaya bermain selama 86 menit dan menunjukkan kontribusi ofensif melalui tiga tembakan serta 10 umpan sukses.

Catatan itu memperlihatkan Mabella tidak hanya menunggu peluang di kotak penalti, tetapi juga terlibat dalam proses membangun serangan.