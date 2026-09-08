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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 17.37 WIB

Profil Saddil Ramdani, Amunisi Baru Persebaya Surabaya dengan Mental Juara di Super League!

Saddil Ramdani berpeluang memperkuat Persebaya Surabaya setelah membawa pengalaman juara bersama Persib Bandung. (Instagram @saddilramdanii) - Image

Saddil Ramdani berpeluang memperkuat Persebaya Surabaya setelah membawa pengalaman juara bersama Persib Bandung. (Instagram @saddilramdanii)

JawaPos.com — Saddil Ramdani membawa modal mental juara saat berpeluang memperkuat Persebaya Surabaya setelah direkrut dari Persib Bandung berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com Selasa (8/9/2026).

Winger kiri 27 tahun itu baru saja merasakan gelar juara Super League 2025/2026 bersama Persib Bandung.

Pencapaian penting yang menjadi bekal penting untuk membantu Green Force menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Saddil Ramdani lahir di Raha, Indonesia, pada 2 Januari 1999 dan kini berusia 27 tahun.

Berdasarkan data Transfermarkt, pemain berkaki kiri tersebut memiliki tinggi 1,72 meter dan posisi utama sebagai sayap kiri, dengan kemampuan bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang serang.

Gelar Juara Jadi Bekal Saddil Ramdani

Gelar Super League 2025/2026 bersama Persib Bandung menjadi pencapaian paling anyar dalam perjalanan Saddil Ramdani di level klub.

Trofi tersebut menjadi bukti pengalaman kompetitif sang pemain sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya pada musim 2026/2027.

Saddil Ramdani bergabung dengan Persib Bandung pada 1 Juli 2025 dan masih terikat kontrak hingga 31 Mei 2028.

Dalam periode tersebut, dia ikut mencatatkan 32 penampilan dengan koleksi empat gol dan satu assist berdasarkan data Transfermarkt.

Editor: Banu Adikara
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