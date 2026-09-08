HUT Pertama Arema FC Women Academy, Turnamen Putri U-10 dan U-14 Digelar di Semarang

Arema FC Women Academy merayakan ulang tahun pertamanya. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC Women Academy merayakan ulang tahun pertamanya dengan menggelar turnamen sepak bola putri kelompok usia U-10 dan U-14.
Kompetisi tersebut berlangsung di Lapangan Polrestabes Kota Semarang pada Sabtu-Minggu, 5-6 September 2026.
Turnamen ini diikuti sejumlah tim dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Selain menjadi bagian dari perayaan hari jadi akademi, ajang tersebut juga menjadi ruang bagi pesepak bola putri usia dini untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
Pertandingan berlangsung cukup kompetitif, terutama pada kategori U-14 yang digelar pada Minggu. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Dr. Handi Priyanto, AP., S.Sos., M.Si., turut hadir menyaksikan laga semifinal hingga final.
Kehadiran Handi menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap perkembangan sepak bola putri.
Ia menilai keberadaan Arema FC Women Academy di Semarang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menyalurkan minat mereka terhadap sepak bola.
Menurut Handi, Semarang dan daerah di sekitarnya sebenarnya memiliki banyak pemain putri potensial. Namun, pembinaan dan wadah kompetisi yang terarah masih perlu terus diperkuat.
Ia berharap akademi tersebut mampu membantu para pemain muda berkembang secara bertahap hingga memiliki peluang menembus level profesional.
Tidak hanya membawa nama Semarang, para pemain diharapkan suatu saat bisa memperkuat tim nasional Indonesia.
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Jawa Pos
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