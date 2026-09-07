Welber Jardim Sampaikan Pesan Menohok usai Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2027

JawaPos.com — Pemain Timnas Indonesia U-20, Welber Jardim, menyampaikan pesan menohok setelah membantu timnya lolos ke Piala Asia U-20 2027.

Pesan itu disampaikan Welber melalui akun Instagram pribadinya, @welber07official, lewat fitur Insta Story. Ia melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak percaya Garuda Muda mampu mencapai titik tersebut.

"Terima kasih buat semua yang tidak percaya kita lolos AFC U20 (Piala Asia U-20)," tulis Welber dalam unggahan Insta Story di akun Instagram pribadinya @welber07official, Senin (7/9/2026).

Timnas Indonesia U-20 melaju ke putaran final dengan status juara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Garuda Muda mengemas tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu imbang.

Kepastian lolos didapat setelah Timnas Indonesia U-20 membungkam Australia dengan skor meyakinkan 2-0 di New Laos National Stadium, Minggu (6/9) kemarin. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming dan Amar Brkic.

Kemenangan pada laga terakhir Grup H tersebut sekaligus menggoreskan tinta sejarah tersendiri bagi sepak bola Tanah Air. Untuk pertama kalinya di era sepak bola modern, Indonesia berhasil mengalahkan Australia di level tersebut.

Welber pun sangat bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut. Ia merasa kemenangan atas Australia menjadi pencapaian spesial bagi generasinya.

"Generasi pertama yang menang dari Australia," ungkap Welber.

Putus Catatan Minor Nova Arianto Kesuksesan tersebut sekaligus memutus catatan minor pelatih Nova Arianto saat menghadapi tim muda Australia. Sejak menangani tim nasional kelompok umur U-17 hingga U-20, ia belum pernah meraih kemenangan atas Australia.