Welber Jardim Sampaikan Pesan Menohok usai Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2027

Welber Jardim menyampaikan pesan menohok usai Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2027 dan menorehkan sejarah dengan mengalahkan Australia. (Dok. PSSI)
JawaPos.com — Pemain Timnas Indonesia U-20, Welber Jardim, menyampaikan pesan menohok setelah membantu timnya lolos ke Piala Asia U-20 2027.
Pesan itu disampaikan Welber melalui akun Instagram pribadinya, @welber07official, lewat fitur Insta Story. Ia melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak percaya Garuda Muda mampu mencapai titik tersebut.
"Terima kasih buat semua yang tidak percaya kita lolos AFC U20 (Piala Asia U-20)," tulis Welber dalam unggahan Insta Story di akun Instagram pribadinya @welber07official, Senin (7/9/2026).
Timnas Indonesia U-20 melaju ke putaran final dengan status juara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Garuda Muda mengemas tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu imbang.
Kepastian lolos didapat setelah Timnas Indonesia U-20 membungkam Australia dengan skor meyakinkan 2-0 di New Laos National Stadium, Minggu (6/9) kemarin. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming dan Amar Brkic.
Kemenangan pada laga terakhir Grup H tersebut sekaligus menggoreskan tinta sejarah tersendiri bagi sepak bola Tanah Air. Untuk pertama kalinya di era sepak bola modern, Indonesia berhasil mengalahkan Australia di level tersebut.
Welber pun sangat bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut. Ia merasa kemenangan atas Australia menjadi pencapaian spesial bagi generasinya.
"Generasi pertama yang menang dari Australia," ungkap Welber.
Kesuksesan tersebut sekaligus memutus catatan minor pelatih Nova Arianto saat menghadapi tim muda Australia. Sejak menangani tim nasional kelompok umur U-17 hingga U-20, ia belum pernah meraih kemenangan atas Australia.
Saat menangani Timnas Indonesia U-17, Nova dan anak asuhnya kalah 3-5 dari Australia pada Piala AFF U-16 2024. Setelah itu, mereka bermain imbang 0-0 pada Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sebelum kembali menelan kekalahan 0-1 pada Piala AFF U-19 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis