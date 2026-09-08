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Andika Rachmansyah
Selasa, 8 September 2026 | 19.09 WIB

Bareng Thailand! Timnas Indonesia U-20 Masuk Pot 3 Undian Piala Asia U-20 2027

Striker Timnas Indonesia U-20, Theodore Evan Leeming / instagram @timnasindonesia - Image

Striker Timnas Indonesia U-20, Theodore Evan Leeming / instagram @timnasindonesia

JawaPos.com - Daftar pembagian pot drawing atau undian Piala Asia U-20 2027 telah diketahui. Timnas Indonesia U-20 masuk Pot 3 bersama Thailand dalam undian turnamen tersebut.

Kontestan Piala Asia U-20 2027 sudah lengkap berisikan 16 tim negara. Sebanyak 15 tim, kecuali Tiongkok selaku tuan rumah, berhasil mengamankan tiket putaran final lewat jalur kualifikasi.

Kini, daftar pembagian Pot pun telah diketahui setelah semua kontestan lengkap. Terdapat empat Pot, di mana masing-masing berisikan empat tim.

Dasar penilaian pembagian Pot adalah performa masing-masing tim di Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Pada Piala Asia U-20 2025, Garuda Muda hancur lebur gagal lolos fase grup, sedangkan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 mereka sukses menjadi juara grup.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-20 masuk dalam Pot 3 bersama Thailand, Tajikistan, dan Oman. Artinya, keempat negara tersebut tidak akan berada satu grup di Piala Asia U-20 2027.

Sementara Pot 1 dihuni tuan rumah Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Pot 2 diisi Uzbekistan, Irak, Iran, dan Yordania, sementara Pot 4 diisi India, Korea Utara, Malaysia, dan Lebanon.

Kendati demikian, AFC belum mengumumkan secara resmi hasil pembagian pot tersebut. AFC juga belum mengungkap jadwal undian pembagian grup Piala Asia U-20 2027 akan berlangsung.

Namun, Timnas Indonesia U-20 berpotensi masuk grup neraka. Pasalnya, Pot 1 dan 2 diisi negara-negara mapan Asia. Bukan tidak mungkin Garuda Muda akan segrup dengan Jepang atau Korea Selatan dan Uzbekistan maupun Iran, mengingat mereka berada di Pot 1 dan 2.

Sebagaimana diketahui, Piala Asia U-20 2027 dijadwalkan berlangsung di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April 2027 mendatang. Turnamen ini sekaligus berfungsi sebagai babak kualifikasi wilayah Asia untuk Piala Dunia U-20 2027.

Editor: Banu Adikara
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