Lolos Piala Asia U-20 2027, Nova Arianto Ingin Timnas Indonesia U-20 Lebih Siap

JawaPos.com — Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, bersyukur bisa membawa timnya lolos ke Piala Asia U-20 2027. Ia pun berharap skuad Garuda Muda lebih siap untuk mengarungi kompetisi bergengsi tersebut.

Timnas Indonesia U-20 mengamankan tiket lolos setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming dan Amar Brkic.

Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 lolos sebagai juara Grup H dengan koleksi tujuh poin. Garuda Muda mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang pada babak tersebut.

Nova memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya yang telah bekerja keras. Namun, ia juga tak ingin Arkhan Kaka dan rekan-rekannya berpuas diri karena masih ada ujian sesungguhnya di Piala Asia U-20 2027.

"Yang pasti, saya sangat bersyukur akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja luar biasa," kata Nova dalam keterangannya, dikutip Senin (7/9/2026).

"Tentunya, ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Saya berharap para pemain bisa lebih siap lagi untuk menghadapi Piala Asia," sambungnya.

Kerja Keras Jadi Kunci Lebih lanjut, Nova mengungkap kunci sukses Timnas Indonesia U-20. Menurutnya, kesuksesan Garuda Muda tak luput dari kerja keras seluruh pihak, mulai dari staf kepelatihan hingga pemain.

"Kunci kesuksesannya, pasti ini adalah kerja keras dari semua pemain, termasuk staf pelatih dan staf ofisial. Semuanya bekerja sama," ungkapnya.

"Saya bilang, ini adalah kerja sama tim yang membuat kita bisa lolos. Ini merupakan hasil dari kerja keras pemain, kerja keras pelatih, dan seluruh tim, sehingga kita bisa lolos ke Piala Asia," lanjut Nova.