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Edi Yulianto
Senin, 7 September 2026 | 19.00 WIB

Pekerjaan Rumah bagi Persijap Jepara, Begini Komentar Juan Cortes

Persijap Jepara menelan kekalahan saat tampil di kandang Madura United. (I.League) - Image

Persijap Jepara menelan kekalahan saat tampil di kandang Madura United. (I.League)

JawaPos.com – Persijap Jepara memulai langkah di kompetisi Super League 2026/2027 dengan hasil yang kurang memuaskan. Berlaga di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam, Laskar Kalinyamat takluk dengan skor 0-2 dari tuan rumah Madura United FC. 

Sempat menahan imbang Madura United tanpa gol di babak pertama, akhirnya pertahanan Persijap jebol juga lewat dua gol striker Dimitar Mitkov pada menit ke-54 dan 90+1.

Gagal mencatat poin di laga pembuka diakui pelatih Persijap, Juan Cortes. Ia menghadirkan sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah untuk dapat segera dibenahi.

“Ini adalah pertandingan yang sulit. Madura United punya pemain berkualitas dan pelatih yang bagus. Persijap sendiri tidak punya banyak waktu persiapan jelang kompetisi, persiapan kami terbatas. Ada banyak hal yang akan kita kembangkan lagi,” kata Juan Cortes usai pertandingan. 

Meski harus menelan kekalahan dua gol tanpa balas di laga pertama ini, pelatih asal Spanyol itu juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan anak asuhannya, khususnya di babak pertama.

“Pada babak pertama kita bisa menutup ruang, organisasi permainan juga bagus. Babak kedua kita memiliki celah yang kemudian dimanfaatkan lawan untuk bisa mencetak gol. Banyak hal yang bisa kita petik untuk bisa kompetitif lagi di kompetisi yang baru dimulai,” ujarnya.

Laga lawan Madura United sendiri menjadi momen spesial Juan Cortes. Ini karena pertandingan lawan Madura United menjadi debutnya bersama Persijap sekaligus debut di Indonesia.  

“Ini adalah momen pertama saya bekerja di Indonesia. Tapi, sepak bola di seluruh dunia sama saja. Saya memiliki waktu untuk menganalisa tim saya lebih lanjut. Kita harus kerja lebih keras lagi. Kita akan berikan yang terbaik. Kita akan memaksimalkan laga berikutnya di kandang sendiri lawan Borneo FC untuk mencatat poin,” pungkasnya.

Sesuai jadwal, di laga pekan berikutnya, Persijap akan tampil di kandang sendiri di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (12/9) malam. Laga akhir pekan nanti juga dipastikan bakal jadi laga yang sulit untuk Persijap karena Borneo FC juga baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta di kandang sendiri.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id
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