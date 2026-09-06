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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 6 September 2026 | 18.31 WIB

Madura United Bedah Taktik Juan Cortes untuk Antisipasi Permainan Persijap Jepara

Madura United akan menghadapi Persipa Jepara di Super League 2026/2027. (Madura United) - Image

Madura United akan menghadapi Persipa Jepara di Super League 2026/2027. (Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC tak hanya menyiapkan strategi dari sisi internal jelang menghadapi Persijap Jepara.

Laskar Sape Kerrab juga mempelajari karakter permainan tim tamu sebagai bagian dari persiapan menghadapi pekan perdana BRI Super League 2026/27.

Madura United akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuka musim dengan hasil positif.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengakui timnya belum memiliki banyak informasi mengenai kekuatan Persijap secara langsung.

Meski begitu, kondisi tersebut coba diatasi dengan bantuan tim analisis yang dimiliki klub.

Tim analisis Madura United telah mempelajari gaya bermain yang kemungkinan diterapkan Persijap di bawah arahan Juan Cortes.

Gomes menilai pendekatan sang pelatih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum pertandingan.

Cortes bukan nama baru di kompetisi sepak bola level atas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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