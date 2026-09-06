Hasil Madura United 2-0 Persijap Jepara: Brace Mitkov Jadi Kunci Laskar Sape Kerrab!

Mitkov menjadi bintang kemenangan Madura United 2-0 atas Persijap Jepara lewat dua gol pada babak kedua. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United mengalahkan Persijap Jepara 2-0 pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (6/9/2026). Dua gol kemenangan Madura United dicetak Dimitar Mitkov pada babak kedua, sekaligus memastikan tim tuan rumah mengawali musim dengan tiga poin.
Madura United langsung meningkatkan agresivitas setelah turun minum. Tekanan demi tekanan membuat lini belakang Persijap Jepara harus bekerja lebih keras untuk meredam pergerakan pemain Madura United.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-54. Mitkov berhasil memanfaatkan umpan Jaja dan melepaskan penyelesaian yang menundukkan Sendri untuk membawa Madura United unggul 1-0.
Gol tersebut langsung mengubah atmosfer pertandingan. Seisi Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan bergemuruh menyambut gol perdana Madura United pada musim 2026/2027.
Madura United terus menjaga tekanan setelah Mitkov mencetak gol pada menit ke-54. Persijap Jepara yang tertinggal satu gol mencoba bermain lebih terbuka demi mencari gol penyeimbang.
Namun, perubahan pendekatan Persijap Jepara justru memberikan ruang bagi Madura United untuk mengeksploitasi sisi lapangan. Serangan melalui sektor sayap tetap menjadi salah satu senjata Madura United untuk mengancam pertahanan lawan.
Danilo dan Gali Freitas terus terlibat dalam upaya membongkar pertahanan Persijap Jepara. Gomes juga melakukan perubahan dengan menarik Gio Numberi dan memasukkan Taufik Hidayat untuk menambah kekuatan permainan Madura United pada babak kedua.
Persijap Jepara beberapa kali berusaha mengarahkan serangan ke area pertahanan Madura United. Namun, barisan belakang tuan rumah tampil cukup rapat sehingga peluang yang mengarah ke gawang Angga dapat dimentahkan.
Persijap Jepara kesulitan menciptakan gol penyama karena Madura United mampu menjaga organisasi permainan meski lawan mulai bermain lebih terbuka. Lini tengah yang dikomandoi Jaja menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kontrol permainan.
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Jawa Pos
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