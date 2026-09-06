Gali Freitas Main! Ini Starting Line-up Madura United vs Persijap Jepara

Gali Freitas menjadi starter saat Madura United FC menghadapi Persijap Jepara pada pekan perdana Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC menurunkan Gali Freitas sejak menit awal saat menjamu Persijap Jepara pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9/2026) malam. Laga ini menjadi ujian awal kedua tim untuk meraih tiga poin pada pembukaan kompetisi.
Pelatih Madura United FC Jose Gomes memilih komposisi dengan sejumlah pemain asing sebagai bagian dari sebelas pertama. Gali Freitas dipercaya mengisi posisi right wing forward (RWF), sementara lini depan diisi Dimitar Mitkov dan Iran Junior.
Di sektor pertahanan, Angga Saputro mendapat kepercayaan sebagai penjaga gawang utama. Dia akan dikawal Pedro Monteiro, Juan Danilo Santacruz, dan Jorge Mendonça sebagai tiga pemain belakang.
Posisi bek sayap ditempati Giovani Numberi di sisi kanan dan Ardi Idrus di kiri. Sementara itu, Hugo Gomes dan Ilhamsyah menjadi dua pemain yang mengisi area tengah Madura United FC.
Komposisi tersebut memperlihatkan Gomes langsung memberikan peran penting kepada Gali Freitas. Pemain asal Timor Leste itu diharapkan bisa memberikan ancaman dari sisi kanan sekaligus membantu serangan Laskar Sape Kerrab sejak awal pertandingan.
Sebelum pertandingan, Gomes mengakui Madura United FC tidak memiliki banyak informasi langsung mengenai kekuatan Persijap Jepara. Namun, tim analisis klub sudah mempelajari karakter permainan yang dibangun pelatih Persijap Jepara Juan Cortes.
“Kami tidak terlalu banyak info terkait kekuatan Persijap, tetapi kami punya tim analisis dan sudah cek bagaimana pelatih membuat timnya main seperti apa. Itu penting bagi kami, apa strategi mereka besok,” kata Jose Gomes saat konferensi pers, Sabtu (5/9/2026).
Perhatian Madura United FC terhadap Cortes cukup beralasan. Pelatih asal Spanyol tersebut memiliki pengalaman menangani sejumlah tim di kompetisi kasta tertinggi sebelum bergabung dengan Persijap Jepara.
Cortes sebelumnya menangani CSKA FC di kasta tertinggi Liga Tajikistan. Dia juga pernah memimpin San Antonio Bulo Bulo yang berkompetisi di kasta teratas Liga Bolivia.
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Jawa Pos
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