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Andika Rachmansyah
Minggu, 6 September 2026 | 23.10 WIB

Shin Tae-yong Kirim Sinyal Ancaman ke Persib Bandung Jelang Duel di SUGBK

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengirim sinyal ancaman ke Persib Bandung jelang bersua di pekan kedua Super League 2026/2027. Ia menegaskan, tim asuhannya bakal tampil lebih garang saat menjamu sang rival di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Persija Jakarta memulai kompetisi musim ini dengan manis. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026) kemarin.

Kemenangan tersebut menjadi menjadi modal berharga Persija Jakarta untuk menghadapi Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

Shin Tae-yong Mulai Tebar Psywar

Shin Tae-yong memberikan garansi bahwa Persija Jakarta akan tampil lebih baik saat menghadapi Persib Bandung. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya sempurna ketika menghadapi Borneo FC karena masih terdapat sejumlah kendala.

“Saya pikir, pertandingan berikutnya (lawan Persib Bandung), khususnya saat kami bermain di kandang, akan jauh lebih baik dibandingkan pertandingan hari ini,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (6/9/2026).

“Pasalnya, kami bermain sebagai tim tamu dan ini merupakan pertandingan pertama, sehingga ada beberapa hal yang cukup menyulitkan,” sambungnya.

Optimistis Persija Jakarta Tampil Garang Lawan Persib Bandung di SUGBK

Shin Tae-yong sangat yakin anak asuhnya akan mengerahkan seluruh kemampuan demi menampilkan performa terbaik. Terlebih, Macan Kemayoran akan bermain di kandang sendiri yang diyakini bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

“Karena itu, ketika nanti bermain di kandang sendiri, saya pikir kami bisa menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan pertandingan kali ini,” tegas Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong Berpeluang Putus Rekor Negatif Lawan Persib Bandung

Persija Jakarta memiliki catatan buruk saat melawan Persib Bandung. Macan Kemayoran tak pernah menang dalam enam pertemuan terakhir duel bertajuk El Clasico tersebut.

Editor: Banu Adikara
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