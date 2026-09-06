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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 17.42 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

Prediksi skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027. Duel ketat dua tim dengan tujuh poin berpeluang berakhir imbang 1-1 di Mendizorrotza. (Dok. Osasuna) - Image

Prediksi skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027. Duel ketat dua tim dengan tujuh poin berpeluang berakhir imbang 1-1 di Mendizorrotza. (Dok. Osasuna)

JawaPos.com — Alaves dan Osasuna sama-sama mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan awal Liga Spanyol 2026/2027 saat bertemu di Mendizorrotza Stadium, Minggu (6/9/2026) pukul 23.30 WIB.

Duel dua tim yang menghuni posisi keempat dan kelima klasemen sementara ini diprediksi berlangsung ketat dan berpeluang berakhir imbang.

Alaves Tampil Mengejutkan di Awal Musim

Alaves datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tujuh poin dari tiga laga dan menempati posisi keempat klasemen Liga Spanyol 2026/2027.

Pencapaian tersebut cukup mengejutkan setelah mereka hanya finis di peringkat ke-14 musim lalu, dengan keunggulan satu poin dari zona degradasi.

Tim asuhan Quique Sanchez Flores itu langsung menunjukkan performa berbeda dengan mengalahkan Getafe 3-0 pada laga pembuka.

Alaves kemudian bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano sebelum membuat kejutan dengan menundukkan Villarreal 1-0 pada pertandingan terakhir. Catatan mereka kini menjadi dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi Alaves sebelum menghadapi rangkaian pertandingan melawan Osasuna, Racing de Santander, Valencia, dan Athletic Bilbao menjelang jeda internasional.

Perubahan komposisi skuad juga menjadi bagian penting dari awal positif Alaves musim ini setelah klub mendatangkan empat pemain baru, yakni Miguel Rodriguez, Nicolas Valentini, Ville Koski, dan Mikel Rodriguez.

Di sisi lain, 11 pemain meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas sehingga skuad Alaves memiliki wajah baru. Namun, perubahan tersebut sejauh ini justru menghasilkan sinyal positif.

Osasuna Juga Punya Modal Positif

Osasuna juga memiliki modal tujuh poin dari tiga pertandingan setelah mengawali musim dengan hasil imbang tanpa gol kontra Levante.

Editor: Hendra
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