Prediksi Skor Al Khaleej vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi: Kans Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana

JawaPos.com — Al Khaleej menjamu Al Riyadh pada matchday keenam Saudi Pro League di Prince Nayef ben Abdulaziz Stadium, Senin (7/9/2026) pukul 22.30 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan penting bagi Al Khaleej yang masih terpuruk di posisi ke-14 dengan tiga poin untuk memburu kemenangan pertama musim ini. Sementara itu, Al Riyadh berada di peringkat ke-12 dengan empat poin.

Kedua tim datang dengan kondisi yang belum meyakinkan setelah sama-sama mengalami kekalahan telak pada pertandingan terakhir. Al Khaleej dihantam NEOM SC dengan skor 3-0, sedangkan Al Riyadh harus menerima kekalahan lebih berat setelah dibekuk Al Ahli SFC lima gol tanpa balas.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Prince Nayef ben Abdulaziz Stadium diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

Al Khaleej memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Al Riyadh berusaha memperbaiki catatan tandang yang belum menghasilkan kemenangan pada musim ini.

Al Khaleej Masih Memburu Kemenangan Perdana Al Khaleej memang belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal Saudi Pro League.

Tim asuhan José Gomes baru mengoleksi tiga hasil imbang dan dua kekalahan dengan torehan dua gol serta kebobolan sembilan kali.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan utama Al Khaleej berada pada produktivitas serangan dan konsistensi pertahanan. Mereka hanya mencetak dua gol dalam lima laga, sementara sembilan gol yang bersarang menunjukkan lini belakang masih mudah ditembus ketika menghadapi tekanan lawan.

Performa kandang Al Khaleej juga belum sepenuhnya menjanjikan. Dari dua pertandingan yang dimainkan di markas sendiri, mereka baru mencatat satu hasil imbang dan satu kekalahan.