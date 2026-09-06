Prediksi Skor Persib Bandung vs PSM Makassar: Pangeran Biru Menang Susah Payah

Prediksi skor Persib Bandung vs PSM Makassar di Super League 2026/2027. Pangeran Biru berpeluang menang tipis setelah persiapan pramusim yang positif. (Dok. Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (6/9/2026) pukul 19.00 WIB. Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, diprediksi menang, namun dengan susah payah.
Duel Persib Bandung vs PSM Makassar menjadi salah satu laga besar pada pekan pertama Super League 2026/2027. Kedua kesebelasan tentunya membidik tiga poin karena menjadi modal penting dalam perjalanan panjang kompetisi.
Persib Bandung lebih diuntungkan karena bermain di hadapan publik sendiri. Terlebih, Pangeran Biru juga memiliki modal bagus setelah melewati masa pramusim dengan catatan positif. Tim asuhan Igor Tolic itu finis sebagai runner-up Piala Presiden 2026 dan menjadi juara Dewata Challenge Series 2026.
Bisa dibilang, mesin Persib Bandung telah panas lebih dulu dibandingkan PSM Makassar. Sebelum mengarungi kompetisi Super League, Pangeran Biru berhasil mengamankan tiket putaran final AFC Champions League (ACL) Two setelah membungkam Manila Digger 1-0 di Si Jalak Harupat pada 31 Agustus 2026.
Kemenangan tersebut menyuntikkan kepercayaan diri Marc Klok dan kawan-kawan untuk menjamu PSM Makassar. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, juga menegaskan bahwa timnya dalam kondisi siap tempur menghadapi skuad Juku Eja, julukan PSM Makassar.
Akan tetapi, Igor Tolic tak ingin Persib Bandung memandang sebelah mata PSM Makassar. Ia menilai Juku Eja memiliki kedalaman skuad yang bagus.
"Saya pikir mereka punya gaya bermain yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Mereka punya kiper yang bagus, lini belakang yang bagus, lini depan juga ada beberapa pemain baru," kata Igor Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (6/9).
Kendati demikian, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa target Persib Bandung jelas, yakni kemenangan. Sebab, tiga poin di kandang akan membangun kepercayaan diri tim sekaligus memberikan awal positif dalam perjalanan panjang kompetisi.
"Ini adalah pertandingan pertama di bulan September, kami ingin menyajikan pertandingan yang bagus, meraih tiga poin, dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya," tegas Igor Tolic.
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Seperti yang sudah disinggung, Persib Bandung bisa dikatakan sudah sangat matang dari segi persiapan. Rentetan hasil positif selama pramusim menjadi modal berharga Pangeran Biru untuk meladeni kekuatan PSM Makassar.
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Jawa Pos
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