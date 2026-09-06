Persebaya Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pulang dari Lampung Harus Tempuh Perjalanan Panjang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat, laut, dan kereta untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Kondisi tersebut terjadi seusai Green Force bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026) sore WIB.

Persebaya Surabaya Tak Bisa Pulang Langsung dengan Pesawat Kepulangan Persebaya Surabaya dari Bandar Lampung terkendala penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di ruang udara yang dilalui jalur penerbangan.

Situasi tersebut membuat perjalanan Green Force menuju Surabaya harus menggunakan kombinasi bus, kapal, dan kereta api.

Rute kepulangan Persebaya Surabaya dimulai dengan perjalanan menggunakan bus dari Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni.

Setelah itu, rombongan akan menyeberang menggunakan kapal menuju Merak sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Jakarta.

Setibanya di Jakarta, rombongan Persebaya Surabaya dijadwalkan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Gambir. Dari Stasiun Gambir, perjalanan terakhir menuju Surabaya ditempuh menggunakan kereta api.

Rencana rute tersebut disampaikan Manajer Persebaya Surabaya, Sidiq Maulana Tualeka, pada Minggu (6/9/2026), sekaligus menggambarkan panjangnya perjalanan yang harus dilewati skuad Green Force setelah pertandingan perdana Super League 2026/2027.

"Bus sampai ke Bakauheni, (lalu naik) kapal ke Merak. Kemudian (naik) bus ke Gambir, (dan terakhir naik) kereta ke Surabaya," ujar Sidiq Maulana Tualeka, Minggu (6/9/2026).