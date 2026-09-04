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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 16.00 WIB

Igor Tolic Tegaskan Persib Bandung Tak Boleh Terlena, PSM Makassar Jadi Fokus Utama

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Setelah melewati perjuangan di babak play-off AFC Champions League 2 (ACL Two), Persib mengalihkan perhatian ke BRI Super League 2026/27.

Persib Bandung tidak ingin terlalu lama menikmati keberhasilan memastikan tempat di kompetisi Asia.

Laga perdana Persib akan cukup berat.

Tim asuhan Igor Tolic tersebut dijadwalkan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9).

Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi Persib setelah menjalani persiapan pramusim dan pemusatan latihan.

Hasil positif tentu menjadi target untuk mengawali perjalanan sebagai juara bertahan dengan langkah yang meyakinkan.

Tolic pun meminta anak asuhnya tidak larut dalam euforia setelah memastikan tiket ke ACL 2.

Menurut dia, pertandingan di kompetisi Asia masih cukup jauh sehingga fokus utama tim saat ini adalah menghadapi dua laga awal di kompetisi domestik.

“Sebenarnya kami belum memikirkan pertandingan dan target di Asia, karena laga kami di sana adalah tanggal 16. Sedangkan kami memiliki dua pertandingan lagi sebelum itu di liga (domestik),” ujar Tolic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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