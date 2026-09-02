Belum Pikirkan Lawan Persija Jakarta! Igor Tolic Fokus ke Laga Persib Bandung vs PSM Makassar

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengaku belum memikirkan duel klasik melawan Persija Jakarta. Ia menegaskan bahwa fokus skuad berjulukkan Pangeran Biru tersebut saat ini tertuju pada laga melawan PSM Makassar.

Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 12 September 2026. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus menjadi laga tandang pertama Pangeran Biru.

Jelang duel tersebut, Tolic menaruh rasa respek yang tinggi kepada Persija Jakarta. Namun, ia menjelaskan bahwa fokusnya saat ini adalah pertandingan pekan pertama melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (6/9).

“Saya menghormati klub (Persija) dan pelatihnya (Shin Tae Yong), kami sudah pernah bertanding sekali. Namun sebenarnya, kami belum mempersiapkan diri untuk melawan Persija saat ini,” ucap Tolic kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (2/9/2026).

Tolic menjelaskan bahwa Persib Bandung memilih fokus dari satu pertandignan ke pertandingan berikutnya. Setelah laga melawan PSM Makassar selesai, barulah ia akan mengumpulkan data untuk meracik formula terbaik melawan Persija Jakarta.

“Kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, dan selalu fokus pada laga terdekat, karena sepak bola memang seperti itu,” terang Tolic.

“Anda menjalaninya minggu demi minggu, mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan berharap yang terbaik. Jadi, kami akan mulai mengumpulkan data dan bersiap untuk Persija setelah kami bermain melawan Makassar (PSM),” lanjutnya.

Juru taktik asal Kroasia itu menyadari bahwa pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung menjadi salah satu duel yang dinanti-nanti pencinta sepak bola Tanah Air, khususnya suporter kedua tim. Namun, ia memilih untuk fokus terlebih dahulu ke pertandingan melawan PSM Makassar.