Persib Gunakan Stadion GBLA pada Laga Perdana Super League

JawaPos.com - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar memastikan timnya menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, untuk menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League 2026/2027, Minggu (6/9).
Umuh mengatakan, penggunaan Stadion GBLA menjadi pilihan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026.
“Walaupun GBLA belum 100 persen, ya, tapi karena di Si Jalak Harupat sudah tidak boleh dipakai, nanti kita main di sini di GBLA. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat tiga poin,” kata Umuh dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (3/9).
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Menurut dia, Persib menargetkan kemenangan pada pertandingan perdana tersebut meskipun kondisi Stadion GBLA masih dalam tahap penyempurnaan.
Umuh mengatakan, akan memberikan motivasi kepada para pemain sebelum menghadapi PSM Makassar.
Dia berharap seluruh pemain dapat menjaga fokus dan bekerja keras untuk meraih tiga poin.
“Insya Allah kalau lihat pemain-pemain sekarang. Walaupun tadi pun juga jangan dikatakan main bagus, main bagus, tapi kalau belum waktunya dan kita pun juga kalau bukan rezekinya kan juga bisa bahaya,” tutur Umuh.
“Saya akan menyampaikan juga satu-dua kata kepada mereka,” ujar Umuh.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengatakan, Stadion Si Jalak Harupat tidak dapat digunakan untuk pertandingan apa pun setelah Persib menjalani pertandingan pada 31 Agustus 2026.
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