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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 04.50 WIB

Danijel Loncar Tak Sabar Debut Bersama Persib, Ingin Rasakan Atmosfer Bobotoh di GBLA

Danijel Loncar tak sabar debut bersama Persib Bandung. (Persib) - Image

Danijel Loncar tak sabar debut bersama Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya sebagai juara bertahan pada Super League 2026/2027 dengan menghadapi PSM Makassar. Pertandingan pekan pertama tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9).

Laga ini juga berpotensi menjadi momen spesial bagi bek anyar Persib, Danijel Loncar. Pemain asal Kroasia itu sudah tidak sabar menjalani debut sekaligus merasakan langsung atmosfer pertandingan sepak bola Indonesia.

Satu hal yang paling dinantikan Loncar adalah bermain di hadapan Bobotoh. Dukungan besar dari suporter Persib menjadi salah satu daya tarik yang membuatnya mantap menerima tawaran untuk bergabung dengan Maung Bandung.

Loncar menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Persib. Kini, ia ingin segera merasakan sendiri atmosfer yang selama ini hanya didengarnya dari berbagai cerita.

“Saya sangat antusias, terutama saat melihat begitu banyak pendukung dan betapa besar dukungan yang fans berikan. Saya juga tidak sabar menunggu di pekan depan untuk melihat mereka di stadion, dan kita bisa merayakannya bersama-sama,” kata Loncar.

Sebelum memutuskan datang ke Bandung, Loncar juga sempat mencari informasi mengenai Persib. Ia berkomunikasi dengan Luka Menalo dan Balsa Sekulic yang lebih dulu bergabung dengan skuad Maung Bandung.

Dari pembicaraan tersebut, Loncar mendapat gambaran positif mengenai klub barunya. Ia juga menilai Persib memiliki standar tinggi yang tidak jauh berbeda dengan lingkungan sepak bola Eropa.

“Saya berbicara dengan para pelatih, juga dengan Luka dan Balsa, mereka menceritakan segalanya kepada saya, bahwa semuanya berada di tingkat tinggi, seperti di Eropa. Bagi saya, ini adalah keputusan yang mudah untuk datang ke sini secepat mungkin,” tuturnya.

Loncar datang bukan sekadar untuk menambah kedalaman skuad. Ia ingin membantu Persib bersama pelatih Igor Tolic menghadapi musim yang bakal cukup padat.

Editor: Edi Yulianto
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