Bali United dan Komang Tri Sepakat Akhiri Kerja Sama

JawaPos.com - Klub BRI Super League Bali United dan pemain belakang Komang Tri Arta Wiguna sepakata mengakhiri kerja sama pada bursa transfer jelang musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, keputusan ini disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri.

"Kami sampaikan bila Komang Tri dan Bali United sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim yang baru. Terima kasih untuk Komang Tri yang selama ini telah menjadi bagian dari Bali United. Semoga sukses untuk perjalanan kariernya yang baru," ujar Yabes.

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Sementara itu, Komang Tri menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang ia dapatkan selama membela Serdadu Tridatu sejak 2018.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen, pelatih dan teman-teman serta suporter atas dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Kini saya mohon ijin pamit untuk melanjutkan perjuangan baru di musim berikutnya," ungkap Komang Tri.

Bek 25 tahun ini merupakan jebolan dari Bali United Youth yang memulai perjuangan dari skuad usia U16 pada tahun 2018 dam sempat menjalani kompetisi Elite Pro Academy dari tiga kategori usia setiap tahunnya.

Selanjutnya Komang Tri berhasil menembus tim utama Bali United pada tahun 2020 dan di musim kompetisi perdananya, ia berhasil mempersembahkan satu gelar di Liga 1 Indonesia 2021/2022.

Setelah itu, Komang Tri menjalani masa peminjaman ke beberapa klub seperti Nusantara United pada musim 2023 dan Garudayaksa musim 2025/2026.