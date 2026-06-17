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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 18 Juni 2026 | 00.02 WIB

Pemain Keturunan Indonesia Julian Oerip Curi Perhatian, Latihan dengan Eks Bintang Bali United

Julian Oerip punya darah keturunan dari Surabaya dan kode keras ingin gabung Timnas Indonesia. (Instagram/@julianoerip) - Image

Julian Oerip punya darah keturunan dari Surabaya dan kode keras ingin gabung Timnas Indonesia. (Instagram/@julianoerip)

JawaPos.com - Pemain muda keturunan Indonesia, Julian Oerip, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Tanah Air.

Gelandang berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat Jong AZ Alkmaar itu terlihat menjalani sesi latihan bersama Sylvano Comvalius, mantan striker Bali United yang kini menjadi bagian dari staf kepelatihan klub asal Belanda tersebut.

Momen tersebut menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah foto dan video latihan mereka beredar di media sosial.

Tidak hanya karena kehadiran Comvalius yang memiliki nama besar di Indonesia, tetapi juga karena jersey yang dikenakan Oerip dalam sesi latihan tersebut.

Dalam dokumentasi yang beredar, Julian Oerip tampak mengenakan jersey fantasi Timnas Indonesia.

Lambang Garuda yang menghiasi bagian dada jersey tersebut langsung menarik perhatian para penggemar. Banyak yang menilai hal itu sebagai bentuk kedekatan emosional sang pemain dengan Indonesia.

Julian Oerip sendiri merupakan salah satu pemain muda yang beberapa waktu terakhir masuk dalam radar penggemar sepak bola nasional.

Penampilannya bersama tim muda AZ Alkmaar membuat namanya semakin dikenal, terutama karena memiliki darah keturunan Indonesia.

Sementara itu, sosok Sylvano Comvalius tentu bukan nama asing bagi pencinta Liga Indonesia. Mantan penyerang asal Belanda tersebut pernah mencatatkan sejarah saat membela Bali United pada musim 2017. Ketika itu, Comvalius berhasil mencetak 37 gol dalam satu musim kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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