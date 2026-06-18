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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 03.58 WIB

Rumor Transfer Liga 1: Bali United Incar Penyerang Persebaya Mihailo Perovic untuk Perkuat Lini Serang Serdadu Tridatu

Mihailo Perovic menjadi pemain asing keenam yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah berakhirnya Super League 2025/2026 bersama Persebaya Surabaya. (Instagram @perovic_9) - Image

Mihailo Perovic menjadi pemain asing keenam yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah berakhirnya Super League 2025/2026 bersama Persebaya Surabaya. (Instagram @perovic_9)

JawaPos.com - Bali United mulai bergerak mempersiapkan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Salah satu nama yang kini dikabarkan masuk dalam radar Serdadu Tridatu adalah striker asal Montenegro, Mihailo Perovic, yang saat ini masih berstatus pemain Persebaya Surabaya.

Kabar ketertarikan Bali United terhadap Perovic mencuat di tengah kebutuhan klub untuk mencari sosok penyerang baru. Pemain berusia 29 tahun itu disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi yang sebelumnya ditempati kompatriotnya, Boris Kopitovic.

Perovic bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ia bergabung dengan Persebaya Surabaya pada awal musim 2025/2026 dan sempat menunjukkan kontribusi penting di lini depan Green Force.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, penyerang asal Podgorica tersebut tetap mampu memberikan dampak lewat gol-gol yang dicetaknya.

Berdasarkan catatan kompetisi musim lalu, Perovic tampil dalam 28 pertandingan Liga 1 dan mencetak enam gol serta satu assist.

Statistik tersebut memang belum tergolong istimewa untuk ukuran seorang striker asing, namun pengalaman dan karakter bermainnya dinilai masih memiliki nilai tambah bagi klub yang membutuhkan penyerang pekerja keras.

Sebelum berkarier di Indonesia, Perovic memiliki perjalanan sepak bola yang cukup panjang di Eropa. Ia pernah memperkuat sejumlah klub di Montenegro, Hungaria, Serbia, Ukraina, hingga Slovenia.

Pengalaman bermain di berbagai kompetisi tersebut membuatnya memiliki kematangan yang dapat membantu adaptasi di berbagai situasi pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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