Profil Remco Balk: Winger Asal Belanda yang Dikabarkan Segera Berseragam Bali United

JawaPos.com - Bali United dikabarkan segera meresmikan kedatangan penyerang asal Belanda, Remco Balk, untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.

Kabar tersebut mencuat setelah laporan dari media Belanda Voetbalalert menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub.

Jika transfer ini benar-benar terealisasi, Bali United akan mendapatkan tambahan amunisi yang cukup menarik di lini serang.

Remco Balk datang dengan pengalaman bermain di sepak bola Belanda serta masih berada dalam usia produktif sebagai pesepak bola profesional.

Pemain kelahiran Zuidhorn, Belanda, pada 2 Maret 2001 itu saat ini berusia 25 tahun. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, yakni 1,73 meter, Balk dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menusuk dari sisi lapangan.

Posisi utamanya adalah sayap kanan. Namun, salah satu keunggulan terbesar Balk adalah fleksibilitasnya dalam bermain.

Selain beroperasi di sektor kanan, ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang serang maupun sayap kiri. Kemampuan bermain di beberapa posisi tersebut tentu akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih Bali United dalam meracik strategi musim depan.

Karier sepak bola Balk dimulai dari klub lokal VV Zuidhorn sebelum bergabung dengan akademi FC Groningen pada 2012. Setelah menimba ilmu selama bertahun-tahun di akademi Groningen, ia akhirnya menembus tim utama pada 2020.