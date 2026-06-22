Pratama Arhan Resmi Tinggalkan Bangkok United, Bek Timnas Indonesia Main di Super League?

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Pemain berusia 25 tahun tersebut resmi berpisah dengan Bangkok United setelah klub asal Thailand itu mengumumkan daftar pemain yang dilepas untuk musim depan.

Keputusan ini mengakhiri kebersamaan Arhan dengan Bangkok United yang telah berlangsung selama satu setengah musim.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, pemain asal Blora itu tetap mampu memberikan kontribusi positif selama berada di Thailand.

Berdasarkan catatan selama membela Bangkok United, Arhan tampil dalam 30 pertandingan di berbagai ajang kompetisi.

Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan empat assist dan beberapa kali menunjukkan kualitas umpan serta lemparan jauhnya yang menjadi ciri khas permainan sang pemain.

Perjalanan Arhan di Thailand menjadi salah satu fase penting dalam karier profesionalnya. Setelah sebelumnya berkarier di Jepang, ia mencoba tantangan baru di Liga Thailand dan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten.

Pengalaman tersebut turut membantu perkembangan Arhan sebagai salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Namun saat ini, fokus utama Arhan bukanlah menentukan klub baru. Bek kiri yang dikenal memiliki semangat juang tinggi tersebut masih menjalani proses pemulihan pasca operasi yang dijalaninya beberapa waktu lalu. Kondisi kebugaran menjadi prioritas sebelum ia kembali tampil kompetitif di lapangan.