Mariano Peralta Jadi Rekrutan Pertama Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan Menuju Persija Jakarta?

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca (kiri) bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (kanan) berpose seusai perkenalan pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). Mariano Peralta dikabarkan jadi rekrutan anyar pertama Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta untuk Super League 2026/2027 mendatang. Namun terdapat hal menarik ketika nama Mariano Peralta disebut akan menjadi pemain rekrutan pertama sang pelatih.
Pada konferensi pers yang digelar Senin, 8 Juni 2026, Jeje, penerjemah kepercayaan Shin Tae-yong yang juga hadir menyebut bahwa Mariano Peralta sudah deal dengan Persija.
"Peralta, memang sudah dikontrak dan Coach Shin senang hati dengan hal itu," ucap Jeje.
Pemain terbaik (MVP) Super League 2025/2026 memang santer dikabarkan akan menuju Persija pada musim depan. Menjalani musim luar biasa bersama Borneo FC sekaligus menjadi top skor tim, tentu membuat banyak tim yang terpincut menggunakan jasa pemain sayap asal Argentina tersebut.
Selain Persija, Peralta juga sempat diisukan diminati Persib Bandung, Malut United, hingga Dewa United.
Setelah diresmikannya Shin Tae-yong, spekulasi mengenai pemain baru Persija pun bermunculan. Banyak kabar yang menyebut pemain-pemain kesayangan sang pelatih saat di Timnas Indonesia akan bergabung.
Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam Bahar dirumorkan akan coba didatangkan pelatih yang kerap disapa Coach Shin tersebut. Menariknya ketiga nama tersebut sempat mengalami cedera serius pada musim lalu sehingga tak banyak tampil bersama timnya masing-masing.
Selain itu, nama pemain Persija Witan Sulaeman yang dikabarkan akan hengkang juga disebut bakal bertahan karena merupakan pemain andalan Shin Tae-yong saat bersama di Timnas U-23 hingga senior.
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