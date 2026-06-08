Syarat Berat Reuni Shin Tae-yong! Pelatih Persija Jakarta Bisa Boyong Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca (kiri) bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (kanan) berpose seusai perkenalan pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memiliki kedekatan dengan sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia seperti Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Dia pun mengaku tertarik mendatangkan mantan anak asuhnya itu ke skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta secara mengejutkan mengenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih anyar mereka untuk kompetisi Super League 2026/2027. Mantan pelatih Timnas Indonesia resmi diperkenalkan ke publik dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB.
Kedatangan Shin Tae-yong ke skuad Persija Jakarta cukup menyita perhatian. Figur asal Korea Selatan itu bahkan disebut-sebut bisa menjadi magnet untuk mendatangkan beberapa mantan anak asuh kesayangannya di Timnas Indonesia.
Selama menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal dekat dengan beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Marselino, Arhan, hingga Asnawi. Dia pun sudah dipastikan bereuni dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta.
Nah, Shin Tae-yong juga tertarik untuk bereuni dengan pemain kesayangannya yang lain di Timnas Indonesia. Tapi, ia menyadari rencana mendatangkan pemain seperti Marselino, Arhan, hingga Asnawi ke Persija Jakarta tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Pertama-tama, saya sangat ingin membawa kembali para pemain yang pernah saya latih di tim nasional,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).
Pasalnya, mereka semua masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing. Arhan masih punya kontrak dengan Bangkok United hingga 2027, Asnawi dengan Port FC hingga 2029, sementara Marselino kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026 bersama Oxford United.
“Namun, karena mereka saat ini masih terikat kontrak, saya rasa kita perlu menunggu dan melihat," sambungnya.
Menyoal perekrutan pemain, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa saat ini dalam diskusi dengan manajemen Persija Jakarta. Yang pasti, ia ingin mendatangkan pemain berkualitas demi membawa skuad Macan Kemayoran berjaya di musim depan.
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"Mengenai perekrutan pemain, saya terus berdiskusi dengan pemilik klub tentang berapa banyak uang yang akan kami keluarkan," ucapnya.
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