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Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 15.18 WIB

Garudayaksa FC Tak Bantah Rekrut Pratama Arhan dan Witan Sulaeman, CEO: Tunggu Saja!

Pratama Arhan dan Witan Sulaeman menuju Garudayaksa FC. (Dok. PSSI) - Image

Pratama Arhan dan Witan Sulaeman menuju Garudayaksa FC. (Dok. PSSI)

JawaPos.com - Garudayaksa FC tidak hanya bersiap menyusun kekuatan untuk musim baru. Klub yang baru saja promosi ke Super League itu juga mulai membangun hubungan dengan masyarakat sepak bola Bogor.

Chief Executive Officer (CEO) Garudayaksa FC, Muhamad Reza Anugerah, memastikan Stadion Pakansari akan tetap menjadi kandang tim pada musim depan. Karena itu, pihaknya ingin menjadikan masyarakat Bogor sebagai bagian penting dari perjalanan klub.

Menurut Reza, Garudayaksa FC datang bukan sebagai pendatang yang asing bagi publik Bogor. Sebaliknya, klub ingin tumbuh bersama masyarakat dan komunitas sepak bola yang telah lama berkembang di kawasan tersebut.

“Kami akan bersama masyarakat Bogor, atau yang saya sebut Bogor Raya karena mencakup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Insya Allah, Garudayaksa FC bisa membawa kebanggaan bagi Bogor Raya, Jawa Barat, bahkan Indonesia,” ujarnya.

Salah satu langkah yang mulai dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan Kabomania, kelompok suporter yang selama bertahun-tahun mendukung Persikabo. Reza menyadari bahwa kultur sepak bola yang telah terbentuk di Bogor tidak bisa diabaikan.

Karena itu, Garudayaksa FC yang musim 2025-2026 berkompetisi di kasta kedua setelah mengakuisisi PSKC Cimahi itu memilih merangkul daripada menciptakan jarak dengan para suporter.

Reza menyampaikan terima kasih kepada Kabomania yang telah menerima kehadiran klub tersebut di Stadion Pakansari.

“Untuk teman-teman Kabomania, sekali lagi hatur nuhun karena sudah menerima Garudayaksa FC di Stadion Pakansari,” katanya.

Di sisi lain, manajemen juga tengah bekerja keras membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi musim depan. Tim pencari bakat (scouting team) dan jajaran pembina telah bergerak mencari pemain maupun pelatih yang dinilai sesuai dengan visi klub.

Reza mengungkapkan bahwa proses pencarian pemain tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga menyasar sejumlah opsi dari luar negeri. Karena itu, ia meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi dari klub.

Editor: Hendra
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