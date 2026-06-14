Resmi Menikah, Ernando Ari Banjir Doa Bonek: Tambah Gacor dan Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi resmi menikah dan mendapat banjir doa dari Bonek agar semakin sukses dalam karier serta kehidupan rumah tangga. (Instagram/@nandoariiiss)
JawaPos.com — Kiper utama Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, resmi melepas masa lajang usai berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Kabar bahagia itu disambut antusias Bonek yang membanjiri media sosial dengan doa dan harapan agar performa sang penjaga gawang semakin cemerlang bersama Green Force maupun Timnas Indonesia.
Momen pernikahan Ernando Ari diumumkan melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (1/6/2026).
Dalam unggahan tersebut, kiper berusia 24 tahun itu membagikan video pernikahannya yang langsung mendapat ribuan respons dari penggemar.
"Aku menemukan rumahku di dalam dirimu, selamanya dimulai di sini," tulis Ernando Ari dalam unggahan tersebut.
Bagaimana Respons Bonek atas Pernikahan Ernando Ari?
Pernikahan Ernando Ari mendapat sambutan hangat dari Bonek yang turut mendoakan kehidupan rumah tangga dan karier sepak bolanya.
Banyak suporter berharap status baru tersebut menjadi motivasi tambahan bagi penjaga gawang andalan Persebaya Surabaya itu.
Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari Bonek yang mengaitkan pernikahan dengan peningkatan performa di lapangan. "Mari rabi jelas tambah gacor iki kayak Rivera," tulis seorang Bonek di kolom komentar.
Komentar serupa juga disampaikan suporter lainnya yang berharap Ernando tampil semakin solid di bawah mistar gawang. "Tambah gacor iki Ndo," ujar salah satu Bonek.
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