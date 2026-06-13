Profil Gaston Romano, Gelandang Argentina yang Masuk Radar Borneo FC dan Persebaya

JawaPos.com - Nama Gaston Manuel Romano mulai dikaitkan dengan klub-klub super league menjelang dibukanya bursa transfer musim 2026/2027. Gelandang asal Argentina tersebut dikabarkan masuk dalam radar Borneo FC dan Persebaya Surabaya yang tengah mencari tambahan kekuatan di sektor lini tengah.

Gaston Romano saat ini berusia 28 tahun dan bermain untuk klub Liga Lithuania, FC Dziugas Telsiai. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu dikenal memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Eropa, mulai dari Portugal, Italia, Rumania, hingga Lithuania.

Ketertarikan Borneo FC terhadap Romano sebenarnya bukan hal baru. Klub berjuluk Pesut Etam itu disebut sudah memantau perkembangan sang pemain sejak musim 2025/2026. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang terjalin antara kedua pihak.

Sementara itu, Persebaya Surabaya juga dikabarkan ikut memonitor situasi Romano pada bursa transfer kali ini. Tim Green Force berupaya memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi persaingan super league musim depan.

Jika melihat rekam jejak karirnya, Romano memiliki pengalaman yang cukup menarik. Dia pernah menimba ilmu di akademi River Plate U-20 sebelum melanjutkan perkembangan kariernya bersama akademi Huracán di Argentina.

Karier profesionalnya dimulai di Portugal bersama Espinho sebelum kemudian memperkuat Estrela Amadora. Di klub tersebut, Romano tampil cukup konsisten dan mencatatkan lebih dari 50 pertandingan dalam kurun waktu dua musim.

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Performa stabil di Portugal membuatnya mendapat kesempatan bermain di Italia bersama Taranto. Setelah itu ia kembali ke Portugal dengan membela Belenenses dan menjadi salah satu pemain yang cukup rutin mendapatkan menit bermain.

Pengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadi salah satu nilai jual utama Romano. Selama periode 2022 hingga 2024, ia tampil secara reguler di kompetisi Portugal yang dikenal memiliki intensitas permainan tinggi dan menjadi salah satu jalur pengembangan pemain Amerika Selatan menuju liga-liga top Eropa.