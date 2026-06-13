99 Alasan Mencintai Persebaya Surabaya, Filosofi Jersey Anniversary yang Simpan Cerita Menuju Satu Abad

JawaPos.com — Persebaya Surabaya merayakan perjalanan menuju usia satu abad dengan meluncurkan Persebaya 99th Anniversary Jersey yang mengusung tema “99 Alasan Mencintai Persebaya”. Jersey edisi spesial yang diperkenalkan AZA ini menjadi simbol ikatan emosional antara klub, Bonek, dan Bonita yang telah terjalin selama hampir 99 tahun.

Selama hampir satu abad, Persebaya Surabaya tidak hanya menjadi klub sepak bola, tetapi juga bagian dari kehidupan ribuan pendukung yang tumbuh bersama sejarah Green Force.

Kecintaan itu hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kenangan masa kecil, tradisi keluarga, hingga pengalaman mendukung tim di tribun stadion.

Peluncuran Persebaya 99th Anniversary Jersey menjadi cara untuk merangkum perjalanan panjang tersebut dalam sebuah karya yang sarat makna.

Jersey ini dirancang bukan hanya sebagai perlengkapan olahraga, melainkan sebagai simbol kebanggaan dan kenangan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

Apa Filosofi di Balik Tema 99 Alasan Mencintai Persebaya?

Tema “99 Alasan Mencintai Persebaya” dipilih untuk menggambarkan beragam kisah yang membuat para pendukung tetap setia mendampingi klub kebanggaan Kota Pahlawan.

Setiap orang memiliki cerita dan alasan berbeda yang membentuk hubungan emosional dengan Persebaya Surabaya.