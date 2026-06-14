Niat Persebaya Surabaya Pulangkan Dicky Kurniawan, Dihalangi 2 Tim Besar Super League

Dicky Kurniawan diincar Persebaya Surabaya. (Dok. Dicky Kurniawan)
JawaPos.com - Dicky Kurniawan berhasil tampil mengesankan bersama Persijap Jepara di musim perdananya. Hal tersebut membuat mantan klubnya, Persebaya Surabaya berniat memulangkannya.
Menurut informasi dari akun X @Baadilaoscar, Persebaya mulai mendekati Dicky Kurniawan. Namun, pembicaraan keduanya masih belum ke arah yang lebih serius.
Jika ingin memulangkan Dicky Kurniawan, Persebaya akan mendapatkan persaingan dari dua tim besar di Super League. Mereka adalah Borneo FC dan Persik Kediri yang juga ingin merekrutnya musim depan.
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"Nama lokal yang sempat didekati adalah Dicky Kurniawan (kacong) tapi info yang saya dapat pembicaraan cuman berlangsung sekali, belum ada pembicaraan serius. Kacong salah satu eks Persebaya (lokal) yang kian menjanjikan. Bukan hanya Persebaya, Borneo FC dan Persik mengincar," tulis akun X @Baadilaoscar yang dikutip dari Instagram @433_psby.
Bersama Persijap Jepara, Dicky kerap dijadikan sebagai super sub. Pemain 24 tahun tersebut bermain 21 pertandingan dan hanya tujuh kali menjadi starter.
Meskipun demikian, kontribusi assistnya cukup baik. Dicky berhasil mengoleksi enam assist dan dua gol yang membuatnya sering dimainkan di babak kedua karena membuat permainan Persijap berubah.
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Dilihat dari statistik menyerangnya, Dicky merupakan pemain yang sering menebar ancaman bagi lini pertahanan lawan. Melansir I League, pemain kelahiran Surabaya tersebut melepaskan 20 tendangan dan 12 tendangan tepat sasaran.
Persebaya menjadi tim profesional pertamanya dan berhasil debut di Liga 1 Indonesia pada musim 2021/2022. Saat itu, dia bermain empat pertandingan dan masih kesulitan mendapatkan menit bermain reguler karena persaingan yang ketat di sektor gelandang.
Meski pembicaraan belum serius, menarik dinantikan keseriusan Persebaya merekrut Dicky Kurniawan. Apakah manajemen akan mendatangkannya musim depan? Patut ditunggu.
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