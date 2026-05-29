Andrew Jung Berpeluang Hengkang dari Persib Bandung! Jadi Rekan Setim Asnawi Mangkualam di Port FC?

JawaPos.com - Andrew Jung berpeluang untuk hengkang dari Persib Bandung jika kontraknya tidak diperpanjang. Saat ini, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu sedang diincar tim lain.

Menurut kabar dari Lorenzo Lepore, Port FC menjadi satu-satunya tim yang menunjukkan ketertarikan kepada Andrew Jung. Penyerang asal Prancis tersebut juga telah mempertimbangkan proposal dari tim Liga Thailand itu.

"Port FC telah mengajukan penawaran resmi untuk Andrew Jung. Pemain tersebut saat ini tengah mempertimbangkan proposal itu," tulis Lorenzo Lepore di Instagram yang merupakan jurnalis asal Italia.

Performa Andrew Jung di Persib Bandung Andrew Jung tampil mengesankan di musim perdananya bersama Persib. Melansir Transfermarkt, dia bermain 25 pertandingan dan 13 laga menjadi starter dengan koleksi 11 gol di Super League.

Sebagai pemain depan, Andrew Jung sering menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dengan tendangannya. Melansir laman I League, pemain 28 tahun tersebut melepaskan 33 tendangan dan 26 tendangan tepat sasaran.

Port FC butuh tambahan kekuatan di lima kompetisi Tim yang juga diperkuat oleh Asnawi Mangkualam tersebut perlu menambah kekuatan skuadnya. Pasalnya, Port FC akan mengikuti lima kompetisi yaitu Liga Thailand, Piala Chang FA, Piala Muang Thai, ACL Elite, dan ASEAN Club Championship.

Untuk itu, merekrut pemain seperti Andrew Jung sangat sesuai dengan kebutuhan Port FC. Dari sisi pengalaman, dia pernah bermain di sepak bola Eropa seperti Prancis, Belgia, atau Yunani.

Selain itu, Jung pernah bermain di kompetisi Asia yaitu ACL Two dan mencetak lima gol. Urusan gelar, dia membantu Persib meraih gelar Super League musim 2025/2026.