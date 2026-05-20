Andrew Jung Balas Kritik Bobotoh, Statistiknya Justru Jadi Sorotan di Persib Bandung

Pemain Persib,Andrew Jung sementara ini menjadi top skor klub dengan koleksi 10 gol. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker Persib Bandung, Andrew Jung, akhirnya angkat bicara setelah dirinya mendapat kritik dari bobotoh di media sosial X.
Penyerang asal Prancis tersebut menjadi sorotan uai dianggap belum memberikan kontribusi maksimal untuk lini depan Persib sepanjang musim ini.
Perdebatan itu bermula dari unggahan akun X @Zam_09 yang menilai beberapa pemain asing Persib belum tampil sesuai harapan.
Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan bahwa meski Persib berpeluang menjadi juara, hal itu tidak menutup fakta bahwa perekrutan Ramon, Barros, dan Jung dianggap gagal jika dilihat dari kontribusi gol.
Komentar tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Andrew Jung melalui akun pribadinya, @andrewjung90. Dengan nada singkat dan bernada sindiran, Jung menulis, “Yes 16 gol in start game is very bad.”
Pernyataan itu langsung menarik perhatian bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai Jung mencoba menjawab kritik dengan data statistik yang ia miliki sepanjang musim ini.
Jika melihat catatan performanya, Andrew Jung sebenarnya tidak tampil buruk. Pada ajang AFC Champions League Two, ia mampu mencetak lima gol dari delapan pertandingan. Sementara di kompetisi BRI Super League, Jung sudah mengoleksi 11 gol dari 23 laga.
Statistik tersebut memang belum bisa dibandingkan dengan mantan mesin gol Persib, David da Silva, yang dikenal sangat tajam di depan gawang.
Namun untuk pemain yang baru pertama kali tampil di sepak bola Indonesia, kontribusi Jung dinilai masih cukup positif.
Selain soal jumlah gol, pergerakan dan kemampuan membuka ruang Jung juga beberapa kali membantu permainan menyerang Persib.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK