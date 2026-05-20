Andrew Jung Balas Kritik Bobotoh, Statistiknya Justru Jadi Sorotan di Persib Bandung

JawaPos.com - Striker Persib Bandung, Andrew Jung, akhirnya angkat bicara setelah dirinya mendapat kritik dari bobotoh di media sosial X.

Penyerang asal Prancis tersebut menjadi sorotan uai dianggap belum memberikan kontribusi maksimal untuk lini depan Persib sepanjang musim ini.

Perdebatan itu bermula dari unggahan akun X @Zam_09 yang menilai beberapa pemain asing Persib belum tampil sesuai harapan.

Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan bahwa meski Persib berpeluang menjadi juara, hal itu tidak menutup fakta bahwa perekrutan Ramon, Barros, dan Jung dianggap gagal jika dilihat dari kontribusi gol.

Komentar tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Andrew Jung melalui akun pribadinya, @andrewjung90. Dengan nada singkat dan bernada sindiran, Jung menulis, “Yes 16 gol in start game is very bad.”

Pernyataan itu langsung menarik perhatian bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai Jung mencoba menjawab kritik dengan data statistik yang ia miliki sepanjang musim ini.

Jika melihat catatan performanya, Andrew Jung sebenarnya tidak tampil buruk. Pada ajang AFC Champions League Two, ia mampu mencetak lima gol dari delapan pertandingan. Sementara di kompetisi BRI Super League, Jung sudah mengoleksi 11 gol dari 23 laga.

Statistik tersebut memang belum bisa dibandingkan dengan mantan mesin gol Persib, David da Silva, yang dikenal sangat tajam di depan gawang.

Namun untuk pemain yang baru pertama kali tampil di sepak bola Indonesia, kontribusi Jung dinilai masih cukup positif.