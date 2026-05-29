Top Skor Persib Bandung Andrew Jung Diincar Klub Thailand! Maung Bandung Cuci Gudang Pemain Asing?

Striker Persib Andrew Jung jadi super subs musim ini. (Istimewa)
JawaPos.com - Selain memburu pemain baru, kabar transfer Persib Bandung juga mengenai para pemain yang akan keluar. Terkini, Andrew Jung dikabarkan menjadi incaran klub Thailand, Port FC.
Dilansir dari jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, Port FC bahkan sudah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut.
"Port FC telah mengajukan tawaran resmi untuk Andrew Jung, yang akan menjadi agen bebas pada akhir Mei. Pemain tersebut saat ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut," tulis akun X @lorenzoleporee.
Andrew Jung merupakan top skor Persib musim ini setelah sukses mencetak 16 gol dan dua asis dari 33 pertandingan di dua kompetisi berbeda.
Kegemilangan pemain 28 tahun tersebut mampu membawa Maung Bandung juara BRI Super League musim 2025/2026 sekaligus yang ketiga kalinya secara beruntun.
Port FC sendiri diketahui merupakan tim papan atas Thailand. Pada musim ini, tim yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam sukses meraih gelar Piala Liga Thailand.
Jika Andrew Jung menerima tawaran bermain di Thailand, Persib harus segera mencari pengganti sebab dua striker lain, Sergio Castel dan Ramon Tanque juga berpeluang hengkang pada musim depan.
