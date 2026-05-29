Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 05.51 WIB

Top Skor Persib Bandung Andrew Jung Diincar Klub Thailand! Maung Bandung Cuci Gudang Pemain Asing?

Striker Persib Andrew Jung jadi super subs musim ini. (Istimewa) - Image

Striker Persib Andrew Jung jadi super subs musim ini. (Istimewa)

JawaPos.com - Selain memburu pemain baru, kabar transfer Persib Bandung juga mengenai para pemain yang akan keluar. Terkini, Andrew Jung dikabarkan menjadi incaran klub Thailand, Port FC.

Dilansir dari jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, Port FC bahkan sudah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut.

"Port FC telah mengajukan tawaran resmi untuk Andrew Jung, yang akan menjadi agen bebas pada akhir Mei. Pemain tersebut saat ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut," tulis akun X @lorenzoleporee.

Andrew Jung merupakan top skor Persib musim ini setelah sukses mencetak 16 gol dan dua asis dari 33 pertandingan di dua kompetisi berbeda.

Kegemilangan pemain 28 tahun tersebut mampu membawa Maung Bandung juara BRI Super League musim 2025/2026 sekaligus yang ketiga kalinya secara beruntun.

Port FC sendiri diketahui merupakan tim papan atas Thailand. Pada musim ini, tim yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam sukses meraih gelar Piala Liga Thailand.

Jika Andrew Jung menerima tawaran bermain di Thailand, Persib harus segera mencari pengganti sebab dua striker lain, Sergio Castel dan Ramon Tanque juga berpeluang hengkang pada musim depan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Andrew Jung Berpeluang Hengkang dari Persib Bandung! Jadi Rekan Setim Asnawi Mangkualam di Port FC? - Image
Sepak Bola Indonesia

Andrew Jung Berpeluang Hengkang dari Persib Bandung! Jadi Rekan Setim Asnawi Mangkualam di Port FC?

Sabtu, 30 Mei 2026 | 01.37 WIB

Andrew Jung Balas Kritik Bobotoh, Statistiknya Justru Jadi Sorotan di Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Andrew Jung Balas Kritik Bobotoh, Statistiknya Justru Jadi Sorotan di Persib Bandung

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.58 WIB

Persib Vs Persija Jadi Penentu Juara, Andrew Jung Siap Kubur Asa Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Vs Persija Jadi Penentu Juara, Andrew Jung Siap Kubur Asa Macan Kemayoran

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.17 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore