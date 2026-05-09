Persib Vs Persija Jadi Penentu Juara, Andrew Jung Siap Kubur Asa Macan Kemayoran

JawaPos.com–Persib Bandung menghadapi ujian besar dalam upaya mempertahankan gelar juara BRI Super League 2025/26. Maung Bandung dijadwalkan bertemu rival klasik Persija Jakarta pada pekan ke-32 dalam laga yang diprediksi berlangsung panas dan penuh tekanan.

Pertandingan Persib vs Persija ini bukan sekadar duel gengsi dua tim besar Indonesia. Hasil laga juga sangat menentukan persaingan di papan atas klasemen super league.

Persib membutuhkan kemenangan agar posisi mereka tetap aman dari kejaran Borneo FC Samarinda yang pada pekan sama akan menghadapi Bali United FC. Sementara Persija masih menyimpan asa juara super league.

Saat ini Persib berada di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, tim asuhan Bojan Hodak masih unggul head to head sehingga berhak menempati posisi teratas.

Di sisi lain, Persija datang dengan misi wajib menang demi menjaga peluang juara. Kekalahan akan membuat langkah Macan Kemayoran semakin berat dalam perebutan trofi musim ini.

Penyerang Persib Andrew Jung mengaku, sangat antusias menyambut pertandingan tersebut. Pemain asal Prancis itu ingin tampil maksimal setelah absen pada pertemuan putaran pertama akibat cedera.

Menurut Jung, duel melawan Persija selalu memiliki atmosfer berbeda. Dia berharap bisa membantu Persib meraih kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri.

”Ini akan jadi yang pertama kalinya karena saya melewatkan pertandingan di sini karena cedera. Saya harap bisa bermain di laga ini dan menang. Saya tahu ini big match dan kami semua ingin memenangkan laga ini,” ujar Jung dikutip dari ileague.id.