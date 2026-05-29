Mariano Peralta Masih Belum Tahu Masa Depannya, Tetap di Borneo FC atau Gabung Persija Jakarta

JawaPos.com - Mariano Peralta masih belum menentukan masa depannya di Super League musim 2026/2027. Untuk saat ini, penyerang Borneo FC Samarinda tersebut ingin istirahat sejenak.

Musim ini, Mariano Peralta berhasil meningkatkan jumlah golnya menjadi 20 gol di super league. Atas pencapaian tersebut, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya di Borneo FC.

Setelah super league musim 2025/2026 berakhir, Mariano Peralta memilih untuk beristirahat. Untuk masa depannya, dia masih belum menentukan akan tetap bertahan di Borneo FC atau pindah ke tim lain.

"Satu musim lagi telah berakhir. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah berada di sisiku kali ini, tanpa kalian semua pencapaian pribadiku tidak akan mungkin terjadi. Saatnya beristirahat, melepaskan diri, dan kemudian aku akan melihat apa yang terjadi dengan masa depanku," tulis Mariano Peralta di Instagram.

Dirumorkan sepakat gabung Persija Jakarta Peralta menyatakan masih belum tahu dimana akan bermain di super league musim depan. Namun, kabar yang beredar mengatakan bahwa dia sudah sepakat bergabung dengan Persija Jakarta.

Rumor tersebut dikabarkan oleh akun Instagram @fabrizioasia_. Akun itu mengabarkan bahwa Mariano Peralta sudah setuju bergabung dengan Persija Jakarta dan proses negosiasi berjalan lancar.

"Mega bintang sekaligus salah satu pemain terbaik super league musim ini, Mariono Peralta akhirnya mencapai kata sepakat dengan Persija Jakarta untuk musim 2026/2027! Peralta dikabarkan telah mengatakan YES untuk Persija Jakarta setelah seluruh proses negosiasi berjalan lancar dalam beberapa hari terakhir," tulis @fabrizioasia_ di Instagram.