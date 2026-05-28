Thales Lira Akhiri Masa Peminjaman di Persija Jakarta, Dirumorkan Menuju Garudayaksa FC!

JawaPos.com - Thales Lira mengakhiri masa peminjamannya di Persija Jakarta. Setelah memutuskan untuk pergi, dia menuliskan pesan perpisahan.

Dalam pesannya, Thales Lira mengaku bahwa Persija Jakarta mengalami musim yang penuh tekanan dan tantangan. Bek asal Brasil itu menjadi saksi saat Persija mengalami masa sulit dalam perburuan gelar juara Super League. Meskipun demikian, dia tetap memberikan yang terbaik dan menghormati klub.

"Hari ini menandai berakhirnya siklus lain. Musim yang ditandai dengan tantangan, tekanan, rintangan, dan banyak momen di mana kekuatan, keseimbangan, dan kepribadian dibutuhkan untuk tetap teguh. Tidak semuanya terlihat dari luar, tetapi Tuhan tahu setiap pertempuran yang diperjuangkan dalam diam," tulis Thales Lira di Instagram.

"Bahkan di tengah kesulitan, profesionalisme, karakter, dedikasi, dan komitmen terhadap jersey ini tidak pernah goyah. Saya tetap menghormati klub, rekan satu tim, dan para penggemar hingga hari terakhir," imbuh Thales Lira.

Dalam masa sulitnya bersama Persija, Thales berusaha tetap tenang. Bek 33 tahun tersebut terus menunjukkan performa terbaiknya.

"Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang hadir di saat-saat baik. Ini tentang menjaga ketenangan ketika segala sesuatu mencoba menggoyahkan Anda. Ini tentang terus bekerja dalam diam, bahkan ketika ada orang yang menentang pertumbuhan Anda," ujar Thales.

Bek nomor punggung 6 tersebut juga mengenang momen indahnya bersama Persija. Di akhir pesan perpisahannya, Thales Lira mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat bisa membela Persija.

"Saya bangga dengan dedikasi saya dan sejarah yang dibangun di sini. Saya mengalami momen-momen istimewa, menghadapi tantangan besar, dan saya pergi dengan lebih kuat setelah semua yang telah diberikan musim ini kepada saya. Terima kasih kepada Persija atas kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah ini. Merupakan suatu kehormatan untuk membela warna-warna ini dan mengenakan jersey ini," tutup Thales Lira.