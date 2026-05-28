Persija Jakarta Lepas Mauricio Souza, Pesan Perpisahan jadi Sorotan

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza merayakan kemenangan atas Malut United FC dengan kapten tim Rizky Ridho. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Mauricio Souza mengirim pesan perpisahan usai didepak dari Persija Jakarta. Pelatih asal Brasil itu mengaku bangga dengan perjalanannya bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di Super League 2025/2026.
Souza telah resmi berpisah setelah kontraknya bersama Persija Jakarta tidak diperpanjang. Manajemen Macan Kemayoran memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Brasil itu karena tidak mencapai target, yakni juara.
Faktanya, Persija Jakarta memang tidak juara setelah finis peringkat ketiga klasemen akhir Super League 2025/2026. Macan Kemayoran menutup kampanyenya dengan raihan 71 poin, terpaut delapan angka dari Persib Bandung yang keluar sebagai juara.
Meski harus terdepak karena gagal memenuhi target, Souza tetap memiliki kesan positif bersama Persija Jakarta. Menurutnya, kebersamaan selama satu musim merupakan perjalanan yang istimewa.
“Berakhir sudah satu musim yang sangat spesial di sepak bola Indonesia,” tulis Souza dalam instagram pribadinya, Kamis (28/5/2026).
“Pada tahun kedua saya di negara ini, saya bangga dengan perjalanan yang kami bangun bersama Persija Jakarta, menutup liga di posisi ketiga dan menjaga tradisi besar klub ini,” sambungnya.
Mantan pelatih Madura United itu mengungkapkan perjalanannya bersama Persija Jakarta pada musim ini sangat menyenangkan meski penuh lika-liku. Souza memang gagal membawa Macan Kemayoran merebut gelar juara. Tapi baginya, sepak bola lebih bukan soal hasil akhir saja.
“Ini adalah tahun yang penuh intensitas, tantangan, dan di atas segalanya, sangat menyenangkan. Selama lebih dari 40 tahun saya mendedikasikan hidup untuk sepak bola dan 16 tahun sebagai pelatih, saya membangun keyakinan yang selalu saya pegang: sepak bola jauh lebih besar daripada sekadar hasil akhir,” ujar Souza.
Lebih lanjut, Souza memberikan apresiasi kepada seluruh elemen Persija Jakarta. Pelatih berusia 52 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan meski hanya semusim.
