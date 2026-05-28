Maxwell Souza Dilaporkan Batal ke Persib, Duet dengan Mariano Peralta di Persija Jakarta?

JawaPos.com - Bursa transfer Super League jelang musim 2026/2027 semakin memanas. Winger Persija Jakarta, Maxwell Souza dilaporkan batal bergabung dengan Persib Bandung.
Sebelumnya, pemain asal Brasil bersiap meninggalkan tim ibu kota dan menyebrang ke rival tepatnya Kota Bandung.
"Bursa Transfer. Maxwell kabarnya bakal meninggalkan Persija Jakarta dan berlabuh ke Persib Bandung," tulis akun Instagram @liga_dagelann.
Namun, kabar terkini peluang kepindahannya ke Persib semakin kecil.
"Sore tadi, Maxwell mengatakan kepada sang agennya yaitu Victor untuk menolak tawaran dari tim Persib Bandung. Kenapa? Karena mental Maxwell belum cukup siap untuk bermain di klub rival," tulis akun Instagram @transfer.indonesia.
Kekhawatiran tersebut membuat Maxwell disebut lebih memilih untuk pindah ke tim lain selain Persib.
Hengkangnya Maxwell dari Macan Kemayoran sendiri mencuat setelah Persija dikabarkan bakal merekrut Mariano Peralta dari Borneo FC.
Maxwell Souza yang baru melakoni musim pertamanya di sepak bola Indonesia, bermain luar biasa dalam 31 penampilan dengan mampu torehkan 16 gol dan empat asis.
Meski demikian, bukan tidak mungkin manajemen Persija akan mempertahankan Maxwell Souza untuk berduet dengan Mariano Peralta di lini depan.
