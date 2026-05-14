Boncos Rp 11,7 Miliar! Persib Bandung Tanpa Bojan Hodak, Federico Barba, dan Lucho Hadapi PSM Makassar

JawaPos.com — Persib Bandung dipastikan kehilangan dua pemain bernilai total Rp 11,7 miliar saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026). Absennya Federico Barba dan Luciano Guaycochea membuat situasi Maung Bandung makin sulit dalam laga penentuan perburuan gelar juara musim ini.

Kehilangan dua pemain inti tersebut menjadi pukulan besar bagi Persib Bandung karena keduanya punya kontribusi penting sepanjang musim.

Federico Barba menjadi tembok utama di lini belakang, sedangkan Luciano Guaycochea berperan besar mengatur ritme permainan di lini tengah.

Mengapa Absennya Federico Barba Jadi Kerugian Besar? Federico Barba menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Persib Bandung musim ini. Bek asal Italia itu sudah tampil dalam 27 pertandingan dengan torehan lima gol dan satu assist.

Kontribusi Barba tak hanya terlihat dari statistik bertahan, tetapi juga produktivitasnya saat membantu serangan.

Nilai pasarnya yang mencapai Rp 8,69 miliar menunjukkan betapa penting perannya dalam skuad racikan Bojan Hodak.

Tanpa Barba, pertahanan Persib Bandung diprediksi kehilangan sosok pemimpin di jantung lini belakang. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat PSM Makassar dikenal agresif ketika bermain di kandang sendiri.

Pelatih Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan solusi untuk menutup lubang yang ditinggalkan Barba. Julio Cesar menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi bek tengah tersebut.