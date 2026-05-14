Rumor Persib Bandung Buyar? Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira Justru Dekat Balik ke Liga Yunani

JawaPos.com — Rumor transfer Bruno Moreira ke Persib Bandung mulai menemui jalan buntu setelah kapten Persebaya Surabaya itu dikabarkan lebih tertarik melanjutkan karier di Liga Yunani musim depan. Situasi ini muncul saat kontrak pemain asal Brasil tersebut bersama Persebaya Surabaya akan habis pada 31 Mei 2026 dan belum ada tanda perpanjangan resmi dari manajemen.

Kabar terbaru masa depan Bruno Moreira diungkap akun fanbase Instagram @psbynews pada Rabu (13/5/2026).

Dalam unggahan itu disebutkan sang pemain tengah bernegosiasi dengan salah satu klub Yunani yang pernah dibelanya sebelumnya.

Bruno Moreira Disebut Lebih Tertarik Kembali ke Yunani Bruno Moreira kini dikabarkan membuka peluang besar kembali ke kompetisi Eropa dibanding menerima pinangan klub Super League Indonesia.

Rumor tersebut otomatis membuat kans Persib Bandung mendapatkan jasa pemain 27 tahun itu semakin sulit.

“Bruno Moreira dikabarkan tengah bernegosiasi dengan salah satu klub Yunani, yang juga merupakan mantan klubnya,” tulis akun @psbynews.

Unggahan tersebut juga menyebut Bruno Moreira lebih tertarik melanjutkan karier di Liga Yunani untuk musim depan.

Sampai saat ini belum ada keputusan final terkait masa depan pemain sayap kiri tersebut. Namun kabar itu membuat Bonek mulai berspekulasi mengenai kemungkinan kehilangan kapten mereka pada akhir musim ini. Bruno Moreira memang pernah bermain di Yunani bersama Niki Volou pada 2022.

Meski hanya mencatat 10 pertandingan dengan total 353 menit bermain, pengalaman tampil di Eropa disebut menjadi salah satu alasan kuat dirinya ingin kembali ke sana.