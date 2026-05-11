4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Ilustrasi siomay bandung/ YouTube @anason_channel
JawaPos.com-Belum lengkap liburan ke Bandung tanpa mencicipi siomaynya.
Meskipun sering dijual di pinggir jalan, baso tahu atau yang lebih populer dengan sebutan siomay bandung ini memiliki cita rasa yang khas.
Kuncinya terletak pada saus kacangnya yang berbeda. Bumbu kacangnya terkenal karena lebih creamy, gurih, dan memiliki tekstur yang tidak terlalu kental. Tambahan kencur serta perasan jeruk limau juga membuat rasanya semakin segar dan lezat.
Variannya juga lebih lengkap mulai dari siomay, tahu bakso, tahu kukus, pare, kol rebus, kentang rebus, dan juga telur rebus yang pastinya mengenyangkan
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @anason_channel, tempat makan siomay berikut menggunakan daging ikan full dengan rasa otentik khas siomay mamang-mamang bandung.
Saat berkunjung ke Bandung, jangan sampai melewatkan kesempatan mencicipi siomay khasnya. Berikut rekomendasi tempat makan siomay bandung paling legendaris yang wajib anda coba.
Baso Tahu Siomay Shin Chan
Baso tahu sin chan terletak di Jl.K.H Ahmad Dahlan No.47 Bandung. Tempat makan ini buka setiap hari mulai dari jam 10.00-19.00. Baso tahu siomay shin chan istimewa karena diklaim sebagai siomay terenak di Bandung. Alasannya karena siomay sin chan menggunakan ikan yang terasa, siomay yang besar dan kenyal, serta siraman bumbu kacang yang pedas menggoda.
Baso Tahu Lina
Siomay lina berlokasi di Jl. Bawah Kurung No.4 Bandung. Baso tahu lina menjadi favorit banyak orang karena diolah dengan bahan-bahan yang sehat, namun tetap ramah di kantong. Warung ini buka senin sampai weekend, mulai pukul 09.00-18.00.
Baso Tahu Bima
Baso tahu bima adalah top tier siomay enak di Bandung. Berlokasi di Jl.Ir .H. Djuanda No.262, Bandung, baso tahu bima menyajikan banyak varian mulai dari baso tahu, tahu kukus,siomay, pare, kol rebus, dan kentang kukus. Saus kacang di tempat ini terkenal dengan level yang cukup pedas. Cita rasa siomay bima semakin pas dan lezat dengan tambahan kecap manis yang kental.
Baso Tahu Mang Ade (BTMA)
Siomay BTMA terletak di Jl.Ternate, Bandung.siomay di sini selalu ramai dan antre pengunjung. Keistimewaan siomay mang ade terletak pada teksturnya yang padat full ikan namun tidak amis. Siomay mang ade juga memakai campuran wortel pada adonan. Dilengkapi dengan saus kacang yang kental, siomay Bandung paling legendaris ini cocok menjadi destinasi kuliner anda di kota Kembang.
