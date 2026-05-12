Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

JawaPos.com - Suasana hangat terlihat dalam pertemuan antara manajemen PSIS Semarang dengan dua kelompok suporternya, Panser Biru dan Snex, di Gerhana Resto pada Minggu (10/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kembali semangat dan kekompakan tim setelah PSIS menjalani musim yang cukup berat di kompetisi 2025/2026.

Fariz Julinar Maurisal, suami CEO PSIS Semarang Datu Nova, hadir langsung dalam agenda tersebut bersama jajaran manajemen klub.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @Farizjulinarmaurisal, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter dan masyarakat Kota Semarang atas dukungan yang terus diberikan kepada PSIS.

Menurut Fariz, dukungan dari Panser Biru, Snex, dan masyarakat menjadi faktor penting yang membantu PSIS tetap bertahan di Liga 2 musim ini.

Ia juga menilai kebersamaan antara klub dan suporter harus terus dijaga demi membawa tim menjadi lebih baik pada musim mendatang.

“Setelah musim kompetisi 2025/26 saya bersama manajemen mengundang dua kelompok suporter PSIS Semarang Panser Biru dan Snex. Kami berterima kasih atas doa dan dukungannya dari para suporter dan tentunya dari masyarakat Kota Semarang untuk PSIS bisa bertahan di Liga 2 musim ini,” tulis Fariz dalam unggahannya.

Ruang Diskusi Tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara manajemen dan suporter terkait masa depan PSIS.