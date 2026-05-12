Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.41 WIB

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

Pertemuan antara menajemen PSIS Semarang dengan Panser Biru. (Istimewa) - Image

Pertemuan antara menajemen PSIS Semarang dengan Panser Biru. (Istimewa)

JawaPos.com - Suasana hangat terlihat dalam pertemuan antara manajemen PSIS Semarang dengan dua kelompok suporternya, Panser Biru dan Snex, di Gerhana Resto pada Minggu (10/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kembali semangat dan kekompakan tim setelah PSIS menjalani musim yang cukup berat di kompetisi 2025/2026.

Fariz Julinar Maurisal, suami CEO PSIS Semarang Datu Nova, hadir langsung dalam agenda tersebut bersama jajaran manajemen klub.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @Farizjulinarmaurisal, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter dan masyarakat Kota Semarang atas dukungan yang terus diberikan kepada PSIS.

Menurut Fariz, dukungan dari Panser Biru, Snex, dan masyarakat menjadi faktor penting yang membantu PSIS tetap bertahan di Liga 2 musim ini.

Ia juga menilai kebersamaan antara klub dan suporter harus terus dijaga demi membawa tim menjadi lebih baik pada musim mendatang.

“Setelah musim kompetisi 2025/26 saya bersama manajemen mengundang dua kelompok suporter PSIS Semarang Panser Biru dan Snex. Kami berterima kasih atas doa dan dukungannya dari para suporter dan tentunya dari masyarakat Kota Semarang untuk PSIS bisa bertahan di Liga 2 musim ini,” tulis Fariz dalam unggahannya.

Ruang Diskusi

Tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara manajemen dan suporter terkait masa depan PSIS.

Fariz menegaskan bahwa seluruh elemen klub harus memiliki visi dan misi yang sama agar target musim depan dapat tercapai.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSIS Lolos dari Play Off Degradasi, Fariz Julinar Apresiasi Kerja Keras Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Lolos dari Play Off Degradasi, Fariz Julinar Apresiasi Kerja Keras Tim

Selasa, 5 Mei 2026 | 00.57 WIB

Siap Dikritik! Bos PSIS Semarang Anto Van Java Temui Datu Nova dan Fariz Julinar, Singgung Panser Biru hingga SNEX - Image
Sepak Bola Indonesia

Siap Dikritik! Bos PSIS Semarang Anto Van Java Temui Datu Nova dan Fariz Julinar, Singgung Panser Biru hingga SNEX

Senin, 15 Desember 2025 | 13.29 WIB

Kondisi Persela Lamongan Memprihatinkan, Suporter Desak Yuhronur Efendi Ambil Tindakan - Image
Sepak Bola Indonesia

Kondisi Persela Lamongan Memprihatinkan, Suporter Desak Yuhronur Efendi Ambil Tindakan

Minggu, 14 Desember 2025 | 13.15 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore