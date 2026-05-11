18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

Yogyakarta selalu punya cara istimewa untuk membuat pecinta kuliner jatuh hati.

Bukan hanya lewat gudeg, bakmi Jawa, sate klathak, atau angkringan yang sudah melegenda, Kota Pelajar juga menyimpan banyak spot mie ayam yang layak diburu.

Meski terlihat sederhana, semangkuk mie ayam hangat dengan tekstur mie kenyal, topping ayam berbumbu gurih manis, kuah kaldu yang menghangatkan, serta tambahan pangsit, bakso, ceker, hingga jamur selalu berhasil menjadi comfort food yang cocok dinikmati kapan saja.

Yang membuat mie ayam di Yogyakarta begitu menarik adalah keberagaman cita rasa yang mampu menjangkau semua kalangan.

Ada mie ayam legendaris dengan resep klasik yang sudah bertahan puluhan tahun, ada pula spot modern dengan topping melimpah yang disukai anak muda.

Mulai dari mahasiswa yang mencari makan hemat, keluarga yang ingin santap nyaman, hingga wisatawan yang berburu kuliner khas kota ini, semua bisa menemukan mie ayam favoritnya di Jogja.

Jika Anda sedang mencari mie ayam enak di Yogyakarta dengan rasa autentik dan harga yang bersahabat, daftar ini wajib masuk wishlist wisata kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan belas kuliner mie ayam di Yogyakarta yang terkenal dengan rasa konsisten, porsi memuaskan, dan harganya cocok untuk semua kalangan.

1. Mie Ayam Tumini Jogja

Mie Ayam Tumini menjadi salah satu ikon kuliner yang hampir selalu masuk daftar rekomendasi pecinta mie ayam di Yogyakarta.

Tempat ini terkenal dengan kuah kental khas yang berbeda dari mie ayam pada umumnya, menghadirkan sensasi rasa gurih manis yang begitu kuat dan khas.

Tekstur mie yang lembut berpadu dengan topping ayam melimpah serta bumbu yang meresap sempurna hingga ke setiap suapan.

Aroma kuah hangatnya juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak pelanggan langsung tergoda sejak mangkuk disajikan di meja.

Banyak pelanggan rela antre demi menikmati satu mangkuk mie ayam legendaris ini karena cita rasanya tetap konsisten dari dulu hingga sekarang.