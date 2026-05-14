3 Pemain Top Dikabarkan Jadi Bidikan Persib Bandung! Salah Satunya Bintang Persebaya Surabaya, Total Mahar Rp 22,16 Miliar

JawaPos.com — Rumor Persib Bandung dikabarkan memburu tiga pemain bintang untuk memperkuat lini serang musim depan dengan total nilai pasar mencapai Rp 22,16 miliar. Nama calon pemain terbaik Super League Mariano Peralta, ikon Persebaya Surabaya Bruno Moreira, hingga idola Bojan Hodak, Moussa Sidibe, masuk dalam radar Maung Bandung untuk menghadapi musim 2026/2027.

Persib Bandung mulai bergerak agresif menyusun komposisi tim setelah peluang mempertahankan dominasi di Super League semakin terbuka.

Sederet pemain dengan performa impresif musim ini disebut masuk dalam daftar incaran demi memperkuat kedalaman skuad.

Rumor transfer itu berkembang cepat di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Menariknya, ketiga pemain yang dikaitkan dengan Persib Bandung punya status dan situasi kontrak yang membuka peluang transfer cukup besar.

Mengapa Mariano Peralta Jadi Rebutan Klub Elite Super League? Winger Borneo FC, Mariano Peralta, menjadi nama paling panas di bursa transfer awal musim 2026. Pemain dengan nilai pasar Rp 10,43 miliar itu tampil konsisten sepanjang musim dan disebut sebagai calon kuat pemain terbaik Super League.

Persib Bandung bukan satu-satunya klub yang mengincar pemain asal Argentina tersebut. Persija Jakarta lebih dulu dikabarkan membuka komunikasi dengan Mariano Peralta untuk musim depan.

Kabar itu diungkap akun Instagram @ebolasport.id pada 23 Maret 2026.

“Mariano Peralta dirumorkan akan merapat ke tim ibukota Persija musim depan. Peralta memang menjadi buruan klub-klub elite Super League,” tulis akun tersebut.

Meski begitu, Persib Bandung tetap disebut memiliki peluang besar mendapatkan tanda tangan Mariano Peralta. Apalagi, pada paruh musim lalu, nama sang winger sempat santer dikaitkan dengan skuad Bojan Hodak.