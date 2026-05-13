Persib Bandung dalam Kondisi Pincang Lawan PSM Makassar, Bakal Terpeleset? 

JawaPos.com - Persib Bandung dalam kondisi pincang melawan PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu tidak diperkuat tiga sosok penting yakni pelatih Bojan Hodak, serta dua pemain kunci Federico Barba, dan Luciano Guaycochea.

“Dalam pertandingan krusial tersebut, Persib dipastikan tidak akan didampingi pelatih Bojan Hodak dan kehilangan Federico Barba dan Luciano Guaycochea,” tulis Persib Bandung dalam laman resminya, dipetik Rabu (13/5/2026).

Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga tandang melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada Minggu (17/5/2026) mendatang. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi Pangeran Biru.

Pasalnya, Persib Bandung sedang bersaing ketat dengan Borneo FC Samarinda dalam perburuan gelar juara Super League musim ini. Kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin, tapi Pangeran Biru berhak memimpin karena unggul head to head.

Sialnya, Persib Bandung justru harus kehilangan pelatih Bojan Hodak di laga krusial tersebut. Juru taktik asal Krosia itu terkena hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat pada laga melawan Persija Jakarta di pekan ke-32.

Ini menjadi kartu kuning keenam Bojan Hodak, sehingga membuatnya absen mendampingi Persib Bandung untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, pelatih berkepala plontos itu juga sempat absen ketika timnya melawan Malut United dan Madura United.

Akumulasi Kartu Sementara Barba dan Guaycochea juga mendapat hukuman akumulasi kartu kuning. Keduanya kompak mendapat kartu kuning dalam duel klasik melawan Persija Jakarta.

Bagi Barba, ini adalah momen untuk pertama kalinya harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Sedangkan Guaycochea sebelumnya pernah dua kali mendapat hukuman kartu merah.