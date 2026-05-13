Borneo FC Bertekad Tentukan Nasib Sendiri! Fabio Lefundes Tak Mau Diragukan, Makin Panas Saingi Persib Bandung

Borneo FC bersaing juara Super League dengan Persib Bandung. (Dok. Borneo FC)
JawaPos.com – Borneo FC Samarinda terus menjaga asa merebut gelar juara Super League 2025-2026. Klub berjuluk Pesut Etam itu menempel Persib Bandung yang berada di puncak klasemen Super League. Itu setelah pada Senin (12/5) Borneo FC berhasil menang dramatis 3-2 atas tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Kemenangan itu membuat perolehan poin Persib dan Borneo FC sama-sama 75 poin. Namun Persib berhak menjadi pemuncak klasemen sementara karena unggul head-to-head.
Dengan menyisakan dua pertandingan lagi, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan skuadnya akan menentukan nasib sendiri tanpa bergantung pada hasil yang diraih Maung Bandung.
“Kami tidak bisa mengontrol Persib. Yang pasti, kami akan terus berjuang sampai akhir,” katanya.
Apa pun hasil yang akan didapat Borneo FC pada akhir musim nanti, Lefundes menegaskan tetap bangga terhadap pencapaian anak asuhnya. Ia mengapresiasi kerja keras yang telah diberikan sepanjang Super League.
“Saya tahu bagaimana kerja keras tim ini. Pemain, staf, sampai kitman, saya mengapresiasi mereka semua,” tuturnya.
Lefundes menuturkan bahwa Nadeo Argawinata dan kawan-kawan hampir setiap musim diragukan menjadi juara. Mereka kerap dianggap hanya sebagai pesaing papan atas bagi Persib dan Persija Jakarta.
“Sekarang, apakah ada yang memprediksi kami bisa sampai sejauh ini pada awal kompetisi lalu?” ucapnya.
Mantan pelatih Madura United itu mengingatkan bahwa Borneo FC merupakan tim hebat. Selain berhasil memecahkan rekor klub dengan meraih 72 poin dalam 32 pertandingan, Borneo FC juga menorehkan catatan istimewa di Super League pada awal musim.
“Kami memecahkan rekor di Liga Indonesia dengan meraih 11 kemenangan berturut-turut,” ujarnya.
