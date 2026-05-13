Dihujat Usai Kedapatan Jambak Beckham Putra Setelah Laga Panas Persija vs Persib, Rizky Ridho: Kami Siap Terima Konsekuensi!

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, buka suara terkait insiden antarpemain yang terjadi selepas duel klasik kontra Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Dia menegaskan, para pemain siap menerima konsekuensi atas insiden tersebut.

Dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persija Jakarta menelan kekalahan 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) lalu. Pertandingan tersebut berjalan dengan tensi cukup tinggi, mengingat kemenangan menjadi hasil yang diraih masing-masing tim.

Namun tensi tinggi tidak berhenti setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Karena setelah pertandingan, viral video di media sosial yang memperlihatkan kericuhan antara pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang tersorot dan viral. Pemain berusia 24 tahun itu diduga melakukan jambakan kepada Beckham Putra. Kemudian ada juga beberapa pemain Persija Jakarta lainnya yang melakukan hal sama kepada bintang Persib Bandung tersebut.

Terkait viralnya insiden tersebut, Rizky Ridho pun membuat klarifikasi. Tensi pertandingan yang panas menjadi salah satu faktor kericuhan terjadi selepas pertandingan. Namun ia juga tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran, dan menegaskan siap menerima konsekuensi atas insiden yang terjadi di lapangan.

“Pekan 32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan, tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan,” tulis Rizky Ridho dalam akun instagramnya @rizkyridhoramadhani, dipetik Rabu (13/5/2026).

“Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam, biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya,” sambungnya.

Tidak Ada Persoalan Pribadi Meski demikian, Rizky Ridho menegaskan bahwa rivalitas hanya terjadi di lapangan. Eks pemain Persebaya Surabaya itu menyampaikan bahwa saat ini antarpemain telah menjalin komunikasi yang baik tanpa adanya persoalan pribadi.