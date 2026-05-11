Jadwal dan Link Live Streaming Piala Asia U-17 2026, Misi Berat Timnas Indonesia U-17 Hadapi Jepang

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menjalani laga ketiga di fase Grup B Piala Asia U-17 2026. Skuad Garuda Muda akan menghadapi lawan berat Jepang di King Abdullah Sport City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (12/5) pukul 19.00 waktu setempat atau 23.00 WIB.

Kemenangan menjadi wajib hukumnya bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto di laga tersebut. Pasalnya, hasil imbang apalagi kalah dari Jepang otomatis mengubur ambisi Timnas Indonesia U-17 lolos ke babak selanjutnya.

Timnas Indonesia U-17 saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup B dengan tiga angka. Mereka tertinggal dari Jepang (6 poin) dan Qatar (3 poin). Qatar dianggap lebih baik dari Timnas Indonesia U-17 karena memiliki keunggulan head-to-head dan agresivitas gol.

Karena itu, wajib hukumnya bagi Timnas Indonesia U-17 untuk memenangi duel tersebut. Mathew Baker dkk juga berharap Qatar terpeleset saat menghadapi Tiongkok pada hari yang sama.

Keinginan itu wajar terlontar karena hanya dua tim dari setiap grup yang berhak tampil di babak selanjutnya. Jepang sejauh ini menjadi kandidat kuat alias bisa dipastikan lolos dari fase Grup B setelah meraih dua kemenangan atas Qatar (3-1) dan Tiongkok (2-1).

Pertandingan penting ini bisa disaksikan pencinta sepak bola Indonesia melalui tayangan langsung, yang bisa disaksikan di RCTI.

