Timnas Indonesia U-17 Bakal Tantang Arab Saudi Jelang Piala Asia U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026, dan kini bersiap menghadapi Arab Saudi jelang Piala Asia U-17 2026. (Dok. Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengungkap persiapan yang akan dijalani skuadnya jelang Piala Asia U-17 2026. Salah satunya adalah melakoni laga uji coba melawan tuan rumah Arab Saudi U-17.
Piala Asia U-17 2026 akan berlangsung di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026. Timnas Indonesia U-17 pun akan bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu (25/4) sore WIB untuk memantapkan persiapannya jelang ajang tersebut.
Persiapan yang matang menjadi hal krusial bagi Timnas Indonesia U-17. Apalagi, Garuda Muda tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Tiongkok, dan Qatar di Grup B Piala Asia U-17 2026.
Kurniawan menyampaikan, mental menjadi faktor penting yang akan dimatangkan kepada anak asuhnya. Selain itu, ia akan meracik taktik terbaiknya untuk menghadapi lawan-lawan berat di babak penyisihan grup.
“Selain mentality, pasti kita sudah menganalisa tim lawan juga. Jadi kita coba untuk bikin taktikal untuk menghadapi China, terus Jepang, dan juga Qatar,” kata Kurniawan saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Sebelum terjun ke ajang tersebut, Timnas Indonesia U-17 akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada Selasa (28/4) mendatang. Laga uji coba itu akan dimanfaatkan Kurniawan untuk mematangkan taktik yang telah diraciknya.
“Dan tanggal 28 (April) ini kita ada uji coba lawan Arab Saudi. Jadi, kita akan coba taktikal itu di pertandingan lawan Saudi,” terang Kurniawan.
Lebih lanjut, Kurniawan berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal di Piala Asia U-17 2026 demi merebut tiket lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Ajang tersebut juga diharapkan bisa menjadi titik balik Garuda Muda setelah kegagalan di Piala AFF U-17 2026.
“Harapannya pasti kita pengen memberikan yang terbaik. Dan saya rasa pemain juga akan tampil maksimal, apalagi melihat kemarin kita gagal ke semifinal [Piala AFF U-17]. Jadi ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk minta dukungan doa dari masyarakat untuk keberhasilan Timnas Indonesia,” pungkas Kurniawan.
